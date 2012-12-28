Все новости
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Общество
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Происшествия
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
Экономика
Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ
Происшествия
Более 50 единиц техники выедут на уборку Липецка от снега в ночную смену
Общество
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
14-летняя девочка защитила родителей за 475 000 рублей
Общество
В Липецкую область придут снег и потепление
Погода в Липецке
Дело о производстве центнера мефедрона рассматривают в областном суде
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
ТЦ «Октябрьский» ночью обогревали вручную
Общество
В Хлевенском округе сгорела «Лада»
Происшествия
В России
Топовые девелоперы сдают с задержкой каждый восьмой метр жилья

Пять ведущих девелоперов России стали всё чаще срывать сроки. К февралю 2026 года доля строящихся с задержками объектов у лидеров рынка достигла 12,7%, выяснили «Известия». Это почти 2 млн кв. м — и в четыре раза больше, чем в начале прошлого года.

Чаще всего не укладывалась в сроки группа «Самолет». Компания возводит с нарушением графиков более 1,2 млн кв. м жилья — четверть своего портфеля. Следом идут ГК «Точно» (9,5% переносов) и ПИК (7,8%). У некоторых игроков из топ-20 ситуация еще хуже: отдельные застройщики срывают сроки по 100% проектов.

Эксперты объясняют всплеск переносов сразу несколькими факторами: ужесточением денежно-кредитной политики, сворачиванием массовой льготной ипотеки, удорожанием стройматериалов и дефицитом рабочих рук.

До конца 2025 года действовал мораторий на штрафы для застройщиков, что позволяло им не торопиться, теперь же каждый день просрочки грозит неустойкой.
