Топовые девелоперы сдают с задержкой каждый восьмой метр жилья
Чаще всего не укладывалась в сроки группа «Самолет». Компания возводит с нарушением графиков более 1,2 млн кв. м жилья — четверть своего портфеля. Следом идут ГК «Точно» (9,5% переносов) и ПИК (7,8%). У некоторых игроков из топ-20 ситуация еще хуже: отдельные застройщики срывают сроки по 100% проектов.
Эксперты объясняют всплеск переносов сразу несколькими факторами: ужесточением денежно-кредитной политики, сворачиванием массовой льготной ипотеки, удорожанием стройматериалов и дефицитом рабочих рук.
До конца 2025 года действовал мораторий на штрафы для застройщиков, что позволяло им не торопиться, теперь же каждый день просрочки грозит неустойкой.
