В Краснодарском крае зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8
Очаг залегал на 10-километровой глубине в районе, расположенном в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской.
«Землетрясение ощущалось в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре. Поступают данные от жителей Крымска, Супсеха, станции Раевской, Абрау-Дюрсо, Кабардинки. На данный момент мы уточняем, насколько сильно ощущались толчки. В целом ощутимое землетрясение может очень сильно варьироваться в зависимости от этажа, на котором находились люди, и конкретного города или района», — пояснила Зверева.
По ее словам, на текущий момент информации о каких-то разрушениях, пострадавших нет, — передает РИА Новости.
«Все в пределах нормы. Люди в основном ощущали гул, сильные сотрясения, если на высоких этажах находились – на девятом-десятом этажах, то ощущали тряску предметов мебели, висящих предметов, у кого-то смещались мелкие предметы. Но в целом говорить о том, что какие-то есть серьезные последствия, пока такой информации нет», — рассказала Зверева.
Она добавила, что на данный момент магнитуда произошедшего землетрясения оценена специалистами как mb=5.3.
Землетрясение произошло в Краснодарском крае ночью, — сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров.
«Землетрясение произошло в 33 км. от Анапы на глубине 10 километров магнитудой в районе эпицентра 4.7 балла. Повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.
