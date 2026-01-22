Все новости
В России
97
сегодня, 10:55

Мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в РФ

Аферисты готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России.

Мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России, — считают специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»).

Аналитики обнаружили выгрузку парсинга по десяти тысячам российских СНТ, что составляет около 9-10 процентов от общего числа садоводческих товариществ в стране, и считают ее этапом в подготовке массовых атак на владельцев загородных участков, — пишет Lenta.ru.

Эксперты указывают, что обнаруженные данные содержат информацию о юрлицах СНТ: название, адрес, ИНН, телефон, электронную почту. Более 90 процентов E-mail адресов размещены на публичных почтовых сервисах, что повышает вероятность компрометации аккаунтов, в том числе за счет подбора паролей из ранее утекших баз, — отмечают специалисты.

Другой риск, по их словам, связан с тем, что почтовые ящики СНТ на бесплатных сервисах не всегда поддерживаются в актуальном состоянии. Потенциально это может привести к перерегистрации «брошенного» адреса злоумышленниками. При этом в поисковой выдаче такие данные нередко продолжают отображаться как легитимные, что создает условия для мошенничества в отношении владельцев дачных участков: рассылок, подмены реквизитов и иных сценариев социальной инженерии.

«Мошенники выбрали достаточно удобный период — зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки. Это снижает вероятность быстрой проверки информации и повышает эффективность атак, связанных с подменой контактов, рассылками и «официальными» уведомлениями от имени СНТ», — заявил руководитель сервиса SBA Сергей Трухачев.

Специалисты рекомендовали владельцам дачных участков соблюдать правила предосторожности: всегда уточнять информацию, поступающую даже с внешне легитимных адресов или номеров по альтернативным каналам связи.
