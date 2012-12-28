В России
66
сегодня, 15:39
Бизнес начал активно набирать кредиты
Наиболее активный рост пришелся на осень. Летом повышение было умеренным, но с сентября прирост стал превышать 1 трлн рублей в месяц. Основную часть долга по-прежнему формируют рублевые кредиты.
Сегодня около 80% российских компаний нуждаются в дополнительном финансировании — прежде всего для закрытия кассовых разрывов и оплаты текущих расходов, пояснил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
Во второй половине года на поведение бизнеса повлияли ожидания снижения ключевой ставки, сообщил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, сказалось также сезонное оживление деловой активности. Осенью компании традиционно увеличивают потребность в оборотных средствах — в том числе из-за наращивания запасов перед концом года, завершения проектов и ожидания поступлений по госконтрактам.
0
0
0
0
0
Комментарии