На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби
Общество
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
Липчане жалуются на неработающие кнопочные светофоры
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению
Происшествия
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
Крещенские купания в Липецке прекратят в случае опасности атаки БПЛА
Общество
В Липецке воют сирены — объявлена воздушная тревога
Происшествия
Ручей потек по улице Стаханова в 15-градусный мороз
Общество
21-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке билетов в театр
Происшествия
На Соколе бригада «РВК» продолжает поиск места утечки воды из 100-миллиметровой трубы
Общество
За некачественный смартфон с магазина взыскали более 575 000 рублей
Общество
Общество
180
32 минуты назад
1

Ручей потек по улице Стаханова в 15-градусный мороз

Энергетикам об утечке известно. Аварию уже устраняют.

По улице Стаханова у дома № 23А потек коммунальный ручей.

«Вода течет из люка на подходе к школам № 68 и № 42. Нужно срочно устранить протечку во избежание травм и аварий», — рассказала GOROD48 жительница улицы.

Бригады «РВК-Липецк» уже начали ремонт сетей в этом районе. На время его проведения холодная вода отключена по следующим адресам адресам:

— улица Стаханова, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 21, 19, 27, 29а, 29б, 25, 23а, 23, 15, 17, 31а, 20а, 22, 24, 20, 18, 18а;
— улица Водопьянова, 33, 31, 25, 25 лит.а, 23б, 21б стр. 1, 23, 23а, 29, 29а, 25а;
— улица Петра Смородина, 4а, 2, 6, 8, 8а, 14, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 16, 20, 18, 13, 13а, 22, 24, 24а, 26;
— улица 60 лет СССР, 24, 28, 34.
порыв
холодная вода
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Инженер
19 минут назад
Более 70 % коммуникаций требует замены. Стабильность.
Ответить
