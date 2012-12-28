Ручей потек по улице Стаханова в 15-градусный мороз

Энергетикам об утечке известно. Аварию уже устраняют.

По улице Стаханова у дома № 23А потек коммунальный ручей.«Вода течет из люка на подходе к школам № 68 и № 42. Нужно срочно устранить протечку во избежание травм и аварий», — рассказала GOROD48 жительница улицы.Бригады «РВК-Липецк» уже начали ремонт сетей в этом районе. На время его проведения холодная вода отключена по следующим адресам адресам:— улица Стаханова, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 21, 19, 27, 29а, 29б, 25, 23а, 23, 15, 17, 31а, 20а, 22, 24, 20, 18, 18а;— улица Водопьянова, 33, 31, 25, 25 лит.а, 23б, 21б стр. 1, 23, 23а, 29, 29а, 25а;— улица Петра Смородина, 4а, 2, 6, 8, 8а, 14, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 16, 20, 18, 13, 13а, 22, 24, 24а, 26;— улица 60 лет СССР, 24, 28, 34.