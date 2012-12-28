Жители Дачного в праздники пережили многое, а вот воды не видели ни капли

Пятые сутки поселок живёт без элементарных удобств.



– Попросить бутылку воды у соседей и знакомых (практически нереально);





– Надеяться на помощь «с материка» т.е. на передачи от родственников, живущих в Липецке. Как настоящие робинзоны!



Система централизованного водоснабжения была известны в древнем Риме и бесперебойно работала, как минимум, с VI века до нашей эры. Прошло две с половиной тысячи лет. Жителям Дачного остаётся только завидовать современникам Муция Сцеволы.