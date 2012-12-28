Все новости
Общество
439
сегодня, 10:47
13

Жители Дачного в праздники пережили многое, а вот воды не видели ни капли

Пятые сутки поселок живёт без элементарных удобств.

Пошли уже пятые сутки после того, как у большинства жителей посёлка Дачный пропала холодная вода.

Как ранее нам сообщали местные жители, в новогоднюю ночь напор в кранах превратился в тонкую струйку, а затем холодная вода исчезла вовсе. И не появилась до сих пор. Аварийная бригада «РВК-Липецк» работала в поселке вчера, но вода в Дачном до сих пор подается с перебоями. 

– Вчера я целый день обрывала телефоны диспетчерской, – рассказала GOROD48 жительница улицы Михаила Светлова по имени Светлана, – В 11 часов мне наконец-то ответили, что пришлют аварийную бригаду. То есть до этого времени они даже не шевелились! Около 15:00 ремонтные машины уезжают – по их словам, дальше работать темно. Диспетчер по телефону заявила, что в тёмное время суток они работают только по устранению утечек и авариям. А у нас что?

По словам Светланы, воду в посёлок сейчас подвозят цистернами – машина постоит около часа и отправляется восвояси. Как быть жителям дальше, никто не объясняет. Да и таскать вёдра по льду и снегу на соседние улицы - то ещё удовольствие.

Русский народ (население), как известно, изобретателен, поэтому жители Дачного придумали свои способы, как справляться с отсутствием комфорта. Среди них:

– Остужать горячую воду и пытаться напоить ею ребёнка на свой страх и риск;

– Покупать питьевую воду в магазинах (почти не осталось);

– Идти за помощью к соседям, у которых своя скважина (только для уважаемых людей с обширными социальными связями);

– Попросить бутылку воды у соседей и знакомых (практически нереально);

– Надеяться на помощь «с материка» т.е. на передачи от родственников, живущих в Липецке. Как настоящие робинзоны!

Система централизованного водоснабжения была известны в древнем Риме и бесперебойно работала, как минимум, с VI века до нашей эры. Прошло две с половиной тысячи лет. Жителям Дачного остаётся только завидовать современникам Муция Сцеволы.

отключения
0
1
6
4
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Депутатская 81
4 минуты назад
У нас тоже сегодня воду холодную отключили. Причину никто не знает, но заявку в ЕДС приняли. Скорее всего опять из-за рек на Индустриальной. Два года ремонтировали её, проезд закрывали, а результата ноль
Ответить
Нервная мать
17 минут назад
На Дачном есть МКД. Им тоже скважину бурить соседям через потолок? В России 2 беды: дураки и дороги.Дороги хоть сделать можно.А с дураками полная беда.
Ответить
Думат
8 минут назад
надо, где квартиру покупать.
Ответить
Правда
27 минут назад
Это Вам не в СССР.
Ответить
Павел
30 минут назад
Ну вот, все как в цивилизованных странах.
Ответить
Лиза
49 минут назад
21 век на дворе... безобразие. К Бастрыкину надо обращаться!
Ответить
Сосед
56 минут назад
давно бы в Москву позвонили на горячую линию Министерства ЖКХ РФ, работает круглосуточно
Ответить
Так
9 минут назад
в Липецке свои министры.
Ответить
Сергей
59 минут назад
Так бывает в только в стране где экономика четвертая в мире.
Ответить
Задолбали
сегодня, 11:02
Этим Дачным! Что, других проблем нет что ли?!
Ответить
Леночка
сегодня, 10:58
Подумаешь. Зато есть интернет, самокаты и курьеры, а воду для питья можно и в пятёрочке купить.
Ответить
Липчанка
58 минут назад
Вы совсем ку ку ?
Ответить
