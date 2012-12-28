Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Общество
439
сегодня, 10:47
13
Жители Дачного в праздники пережили многое, а вот воды не видели ни капли
Пятые сутки поселок живёт без элементарных удобств.
Как ранее нам сообщали местные жители, в новогоднюю ночь напор в кранах превратился в тонкую струйку, а затем холодная вода исчезла вовсе. И не появилась до сих пор. Аварийная бригада «РВК-Липецк» работала в поселке вчера, но вода в Дачном до сих пор подается с перебоями.
– Вчера я целый день обрывала телефоны диспетчерской, – рассказала GOROD48 жительница улицы Михаила Светлова по имени Светлана, – В 11 часов мне наконец-то ответили, что пришлют аварийную бригаду. То есть до этого времени они даже не шевелились! Около 15:00 ремонтные машины уезжают – по их словам, дальше работать темно. Диспетчер по телефону заявила, что в тёмное время суток они работают только по устранению утечек и авариям. А у нас что?
По словам Светланы, воду в посёлок сейчас подвозят цистернами – машина постоит около часа и отправляется восвояси. Как быть жителям дальше, никто не объясняет. Да и таскать вёдра по льду и снегу на соседние улицы - то ещё удовольствие.
Русский народ (население), как известно, изобретателен, поэтому жители Дачного придумали свои способы, как справляться с отсутствием комфорта. Среди них:
– Остужать горячую воду и пытаться напоить ею ребёнка на свой страх и риск;
– Покупать питьевую воду в магазинах (почти не осталось);
– Идти за помощью к соседям, у которых своя скважина (только для уважаемых людей с обширными социальными связями);
– Попросить бутылку воды у соседей и знакомых (практически нереально);
– Надеяться на помощь «с материка» т.е. на передачи от родственников, живущих в Липецке. Как настоящие робинзоны!
Система централизованного водоснабжения была известны в древнем Риме и бесперебойно работала, как минимум, с VI века до нашей эры. Прошло две с половиной тысячи лет. Жителям Дачного остаётся только завидовать современникам Муция Сцеволы.
Система централизованного водоснабжения была известны в древнем Риме и бесперебойно работала, как минимум, с VI века до нашей эры. Прошло две с половиной тысячи лет. Жителям Дачного остаётся только завидовать современникам Муция Сцеволы.
0
1
6
4
1
Комментарии (13)