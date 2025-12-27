Все новости
Общество
363
47 минут назад
3

Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года

Подробная карта третьего дня нового года.

Песня про Липецк

С сегодняшнего дня наша рубрика возобновляет свою работу и все новогодние каникулы будет начинаться с творческого номера земляков или гостей Липецка.

Честь открыть музыкальный парад-2026 выпала солисту Олегу Миронцеву и группе «Разные» с песней про наш родной город. Видео сняли Аркадий свиридов и Роман Матвиенко.



Морозы на спад

Сегодня днём будет весьма умеренная температура от -3 до -5 градусов, периодически будет приниматься небольшой снег.

IMG_8583.jpg

Почта, медицина и все-все

С расписанием работы главных городских служб на новогодние праздники мы вас уже знакомили. Прочитать можно тут.

bgb3y7yqm27oqe5pgqair3017v1ovdwv.jpeg

Цветы среди зимы

С 9:00 до 15:00 липчане могут посетить знаменитую оранжерею Зеленхоза (ул. Московская, 2). Десятки растений, многие из которых не растут в наших широтах, ждут посетителей. Курочек тропиков посреди зимы (0+).

23YowZjb-TXi9ZsREOl1R0YsVeaiaaDUdxi-qP-3QkDNu8uju7ApDCZNRI-0D26tZXKc81lZMKXAg5AwgCLRMVKm.jpg

Новогодняя резиденция

С 11:00 до 13:00 в Нижнем парке посетителей ждёт и резиденция Деда Мороза (0+).

e9d898b3a852a2da86bb59229bd93143.jpg

Сказочный волшебник, анимационная программа и танцы на снегу.

Катки

На коньках дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) состоится не простой сеанс массового катания для всей семья, а театрализованный (0+). Приглашают любителей ЗОЖ в праздничных костюмах.

Сам каток сегодня принимает посетителей с 9:00 до 21:00.

photo_2025-12-27_16-47-56.jpg

Расписание работы остальных мест для массового катания (0+):

10:00-22:00 – каток в парке НЛМК:
10:00-21:00 – каток в парке Победы;
10:00-21:30 с перерывом в 15:00-16:00 – каток в Нижнем парке.

«Щелкунчик»

В 12:00 и в 15:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) липчан ждёт праздничная сказка «Щелкунчик» (6+).

DSC_4258.JPG

Классика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В постановке принимают участие Симфонический оркестр Липецкой филармонии, главный дирижёр — Михаил Мясников, и солисты образцового хореографического ансамбля «Импульс» Липецкой детской школы искусств №1 им. М. И. Глинки. Художественное слово — актёр Театра Толстого Владимир Юрьев. Юные актёры, исполняющие роли Мари и Щелкунчика — Мирослава Гладских и Семëн Шуленин. А в роли Мышиного короля, с которым будет сражаться Щелкунчик, мы увидим... дирижёра Михаила Мясникова!

Кино бесплатно

В 12:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится праздничный кинопоказ фильма «Снежная королева» (0+). СССР, 1966. Сказка. Режиссёр Геннадий Казанский (0+).

Идеальный фильм для просмотра всей семьёй. Новогодняя классика отечественного кинематографа.

i.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Елена Проклова, Слава Цопа, Николай Боярский, Евгений Леонов.

Киноклуб «Ностяльгия»

В 15:00 знаменитый липецкий клуб любителей ретро-кино открывает «Новогодние каникулы-2026». Начнут с показа фильма «Новый год, который так и не наступил». Румыния, Сербия, 2024. Историческая драма. Режиссёр Богдан Мурешану (16+).

Жизни шести человек пересекаются на фоне революции и падения режима Чаушеску в 1989 году. Фильм-победитель Венецианского кинофестиваля в 2024 году.

9f89681a69813b85097ab2c76f006a08.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Николета Хынку, Эмилия Добрин, Мариан Адокицей.

Книги на Новый год

В 12:00 Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает на литературную викторину «Новогодний хоровод» (12+).

ff3639d0a1666cab69ec9f9b5b161e70.jpg

Участники вместе вспомнят любимые книги на новогоднюю и рождественскую тематику, попробуют узнать произведения книги по отрывкам, а также прочитают праздничные стихотворения. Вход свободный.

Утренники

В 11:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) смотрите новогодний мюзикл «Как Маша и Витя спасали Снегурочку» (0+).

В 11:00 и в 16:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) театрализованное представление «Тайна русского новогодья» (0+).

qtev0UXotbvaXtFtzo0jv0e00Sl-dpIbId_VWjLFG26ugzsSYRigNmHousM4elwwspIM6gucwZdcUZ17hbYD17Jf.jpg

В 10:00, 13:00, 16:00 в государственном Театре кукол (ул. Гагарина, 74) спектакль «Друг по имени Умка» (А. Уставщиков)и интерактивная «Ёлка радости» (0+).

Для самых маленьких

В 15:00 и в 17:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) ждут юнях зрителей на новогодний малышник «Два Деда Мороза» (0+).

2q94i29hw3p07ux2xntkv17sp22kbj9x.jpg

Праздничная постановка от Театра маленьких марионеток. В отличие от классического спектакля куклы можно трогать, разговаривать с ними и принимать участие в действии.

Лишь 2% россиян готовы увеличить траты на новогодние праздники

Средние расходы россиян на новогодние праздники составляют 22 500 рублей на одного человека, подсчитали в SuperJob. У мужчин эта сумма составляет 25 000 рублей, у женщин – 19 700 рублей.

Самый скромный бюджет у молодёжи до 35 лет – 15 900 рублей. Именно среди молодых людей больше всего тех, кто желает поумерить расходы в праздники.

recept-1576-shag-4-1240x822_w.jpg

Планируют свой новогодний бюджет 38% россиян, при этом 59% мужчин и 45% женщин пытаются сэкономить по сравнению с прошлым годом. Позволить себе траты больше, чем год назад, готовы всего 2% граждан великой страны.

Дорогие липчане! Мы продолжаем отдыхать и наслаждаться каникулами. Но у новостей не бывает пауз и отдыха, они продолжают появляться, и за ними надо следить – проще всего на GOROD48. У нас и в праздничные дни вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Комментарии (3)

7777777
17 минут назад
Ощущение, что четыре десантника спели песню про свою любимую роту
Ответить
Виктор
27 минут назад
Лекарства должны отпускать люди с фармацевтическим образованием-на почте такие есть ?
Ответить
Гы...
21 минуту назад
как будто в этой стране вообще люди с образованием есть
Ответить
