Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года

Сегодня днём будет весьма умеренная температура от -3 до -5 градусов, периодически будет приниматься небольшой снег.









С расписанием работы главных городских служб на новогодние праздники мы вас уже знакомили. Прочитать можно тут









С 9:00 до 15:00 липчане могут посетить знаменитую оранжерею Зеленхоза (ул. Московская, 2). Десятки растений, многие из которых не растут в наших широтах, ждут посетителей. Курочек тропиков посреди зимы (0+).









С 11:00 до 13:00 в Нижнем парке посетителей ждёт и резиденция Деда Мороза (0+).













Сказочный волшебник, анимационная программа и танцы на снегу.





Катки

Сам каток сегодня принимает посетителей с 9:00 до 21:00.









В 12:00 и в 15:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) липчан ждёт праздничная сказка «Щелкунчик» (6+).









Идеальный фильм для просмотра всей семьёй. Новогодняя классика отечественного кинематографа.









Кадр из фильма

В 15:00 знаменитый липецкий клуб любителей ретро-кино открывает «Новогодние каникулы-2026». Начнут с показа фильма «Новый год, который так и не наступил». Румыния, Сербия, 2024. Историческая драма. Режиссёр Богдан Мурешану (16+).





Жизни шести человек пересекаются на фоне революции и падения режима Чаушеску в 1989 году. Фильм-победитель Венецианского кинофестиваля в 2024 году.









Кадр из фильма

В 12:00 Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает на литературную викторину «Новогодний хоровод» (12+).









Утренники





В 11:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) смотрите новогодний мюзикл «Как Маша и Витя спасали Снегурочку» (0+).





В 11:00 и в 16:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) театрализованное представление «Тайна русского новогодья» (0+).

















Для самых маленьких





В 15:00 и в 17:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) ждут юнях зрителей на новогодний малышник «Два Деда Мороза» (0+).









Самый скромный бюджет у молодёжи до 35 лет – 15 900 рублей. Именно среди молодых людей больше всего тех, кто желает поумерить расходы в праздники.









С сегодняшнего дня наша рубрика возобновляет свою работу и все новогодние каникулы будет начинаться с творческого номера земляков или гостей Липецка.Честь открыть музыкальный парад-2026 выпала солисту Олегу Миронцеву и группе «Разные» с песней про наш родной город. Видео сняли Аркадий свиридов и Роман Матвиенко.На коньках дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) состоится не простой сеанс массового катания для всей семья, а театрализованныйПриглашают любителей ЗОЖ в праздничных костюмах.Расписание работы остальных мест для массового катания10:00-22:00 – каток в парке НЛМК:10:00-21:00 – каток в парке Победы;10:00-21:30 с перерывом в 15:00-16:00 – каток в Нижнем парке.Классика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В постановке принимают участие Симфонический оркестр Липецкой филармонии, главный дирижёр — Михаил Мясников, и солисты образцового хореографического ансамбля «Импульс» Липецкой детской школы искусств №1 им. М. И. Глинки. Художественное слово — актёр Театра Толстого Владимир Юрьев. Юные актёры, исполняющие роли Мари и Щелкунчика — Мирослава Гладских и Семëн Шуленин. А в роли Мышиного короля, с которым будет сражаться Щелкунчик, мы увидим... дирижёра Михаила Мясникова!В 12:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится праздничный кинопоказ фильма «Снежная королева» (0+). СССР, 1966. Сказка. Режиссёр Геннадий КазанскийЕлена Проклова, Слава Цопа, Николай Боярский, Евгений Леонов.Николета Хынку, Эмилия Добрин, Мариан Адокицей.Участники вместе вспомнят любимые книги на новогоднюю и рождественскую тематику, попробуют узнать произведения книги по отрывкам, а также прочитают праздничные стихотворения. Вход свободный.В 10:00, 13:00, 16:00 в государственном Театре кукол (ул. Гагарина, 74) спектакль «Друг по имени Умка» (А. Уставщиков)и интерактивная «Ёлка радости»Праздничная постановка от Театра маленьких марионеток. В отличие от классического спектакля куклы можно трогать, разговаривать с ними и принимать участие в действии.