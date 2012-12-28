Все новости
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
В больнице Измалковского района переформатируется педиатрическое отделение
Общество
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
Минздрав области сообщил о запуске в Max чат-бота для записи к врачу
Здоровье
18-летнего и 19-летнего предполагаемых закладчиков задержали в Липецке
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 9819 человек
Здоровье
Более трех тысяч липчан перешли на цифровые квитанции за капремонт
Общество
Происшествия
434
сегодня, 14:46
2

18-летнего и 19-летнего предполагаемых закладчиков задержали в Липецке

У них нашли синтетику и гашиш.

Липецкие полицейские возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего и 19-летнего парней уголовное дело по части четвёртой статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

«Подозреваемые были задержаны 18 декабря и при досмотре в дежурной части у одного из них в наружном кармане рюкзака обнаружили 10 свертков со смесями из синтетических наркотических средств общей массой 9,72 грамма. А в ходе осмотра комнаты, в которой жили задержанные, обнаружено еще 8 свертков с гашишом общей массой 0,6 грамма и смесями синтетических наркотиков общей массой 31,03 грамма», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

200B1DB2-A727-40EC-899B-7D1EEBE5C4F7.webp


C0CB6BB3-1863-4166-85A4-EEAA0B43F836.webp

Следствие полагает, что наркотики предназначались для сбыта в Липецке через закладки. Пока парни привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств и арестованы на пять суток. А по уголовной статье им грозит от 10 до 20 лет в колонии.

Сначала новые
нквд
13 минут назад
Посадить однозначно
Ответить
Александр Н.
39 минут назад
Заработали деньги называется,ни ума,ни совести, теперь будет много времени всё обдумать.
Ответить
