18-летнего и 19-летнего предполагаемых закладчиков задержали в Липецке

У них нашли синтетику и гашиш.









Следствие полагает, что наркотики предназначались для сбыта в Липецке через закладки. Пока парни привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств и арестованы на пять суток. А по уголовной статье им грозит от 10 до 20 лет в колонии. Следствие полагает, что наркотики предназначались для сбыта в Липецке через закладки. Пока парни привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств и арестованы на пять суток. А по уголовной статье им грозит от 10 до 20 лет в колонии.

Липецкие полицейские возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего и 19-летнего парней уголовное дело по части четвёртой статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».«Подозреваемые были задержаны 18 декабря и при досмотре в дежурной части у одного из них в наружном кармане рюкзака обнаружили 10 свертков со смесями из синтетических наркотических средств общей массой 9,72 грамма. А в ходе осмотра комнаты, в которой жили задержанные, обнаружено еще 8 свертков с гашишом общей массой 0,6 грамма и смесями синтетических наркотиков общей массой 31,03 грамма», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.