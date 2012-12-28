Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
18-летнего и 19-летнего предполагаемых закладчиков задержали в Липецке
У них нашли синтетику и гашиш.
«Подозреваемые были задержаны 18 декабря и при досмотре в дежурной части у одного из них в наружном кармане рюкзака обнаружили 10 свертков со смесями из синтетических наркотических средств общей массой 9,72 грамма. А в ходе осмотра комнаты, в которой жили задержанные, обнаружено еще 8 свертков с гашишом общей массой 0,6 грамма и смесями синтетических наркотиков общей массой 31,03 грамма», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Следствие полагает, что наркотики предназначались для сбыта в Липецке через закладки. Пока парни привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств и арестованы на пять суток. А по уголовной статье им грозит от 10 до 20 лет в колонии.
