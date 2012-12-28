Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Сегодня, 12 декабря, полицейские рассказали о подростке, купившем и разбившем автомобиль, начались общественные обсуждения проекта расширения улицы Зои Космодемьянской, и на город обрушится непогода.
Подростка допросили в присутствии отца и составили на него сразу три административных протокола: за езду без прав, за невыполнение обязательств водителем в связи с ДТП и за езду без страховки.
«Может, и сселковскими займётесь. А то носятся на всякой рвани», — попросил комментатор.
Дорогу на улице Зои Космодемьянской хотят расширить до четырех полос. По крайней мере городской департамент градостроительства и архитектуры объявил о начале общественных обсуждений такого расширения.
Проектом предусмотрена реконструкция дороги от проспекта Мира до моста над железной дорогой у поселка Новая Жизнь.
По данным GOROD48, речь идет всего лишь о проекте межевания. Денег на разработку проектно-сметной документации у заказчика нет. Соответственно, нет средств и на реализацию проекта, о необходимости которого говорят уже не один год.
«Это давно пора делать до самых Грязей», — написал Конечно.
«Обсуждение проекта — вода в ступе. Затык происходит после ж/д моста в Новой жизни -однополсная дорога и перекресток со светофором. Данный проект — деньги на ветер, проект ради проекта», — добавил ИИ.
Сегодня вечером в Липецкую область может прийти настоящая зима: прогнозируются сильная метель и гололедица. Порывы северного ветра будут достигать скорости в 20 м/с, ночью температура воздуха понизится до –8 градусов.
Липецкие дорожники перешли на усиленный режим работы.
— Наступит обычная погода, в пределах климатической нормы. Однако уже в среду, по прогнозам, климатическая ситуация изменится. Снегопады прекратятся, ветер утихнет, температура воздуха поднимется до нуля, успокоила дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцентра Ольга Тоболина.
Завтра, по прогнозам синоптиков, температура составит от -4 до -6 градусов.
Несмотря на отсутствие снега в Нижнем парке в домике Петра традиционно открылась резиденция Деда Мороза.
Информация для жителей «Елецкого» — через несколько дней на конечной остановке установят павильон для пассажиров.
Губернатор Игорь Артамонов предупредил липчан об уничтожении обломков БПЛА, сбитых ночью 11 декабря.
