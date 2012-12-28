Все новости
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
Общество
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
Экономика
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
Общество
Анатолий Емельянов будет под домашним арестом до Дня святого Валентина
Общество
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
В домике Петра поселился конь Яшка
Общество
Красный уровень — отбой, желтый — сохраняется
Происшествия
В Липецкую область заглянет зима
Погода в Липецке
В Ельце и пяти округах введен красный уровень, на территории все области — желтый
Происшествия
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Общество
Общество
132
29 минут назад
1

Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели

Сегодня, 12 декабря, полицейские рассказали о подростке, купившем и разбившем автомобиль, начались общественные обсуждения проекта расширения улицы Зои Космодемьянской, и на город обрушится непогода.

16-летний подросток вскладчину с друзьями купил автомобиль «ВАЗ-21063», и катался на незарегистрированной машине, пока на улице Семашко не  врезался в «Киа Сид» и не скрылся с места аварии. После этого ДТП, которое случилось 9 ноября, полицейские отыскали юного водителя.

Подростка допросили в присутствии отца и составили на него сразу три административных протокола: за езду без прав, за невыполнение обязательств водителем в связи с ДТП и за езду без страховки.

«Может, и сселковскими займётесь. А то носятся на всякой рвани», — попросил комментатор.

Дорогу на улице Зои Космодемьянской хотят расширить до четырех полос. По крайней мере городской департамент градостроительства и архитектуры объявил о начале общественных обсуждений такого расширения.

Проектом предусмотрена реконструкция дороги от проспекта Мира до моста над железной дорогой у поселка Новая Жизнь.

По данным GOROD48, речь идет всего лишь о проекте межевания. Денег на разработку проектно-сметной документации у заказчика нет. Соответственно, нет средств и на реализацию проекта, о необходимости которого говорят уже не один год.

«Это давно пора делать до самых Грязей», — написал Конечно.

«Обсуждение проекта — вода в ступе. Затык происходит после ж/д моста в Новой жизни -однополсная дорога и перекресток со светофором. Данный проект — деньги на ветер, проект ради проекта», — добавил ИИ.

Сегодня вечером в Липецкую область может прийти настоящая зима:  прогнозируются сильная метель и гололедица. Порывы северного ветра будут достигать скорости в 20 м/с, ночью температура воздуха понизится до –8 градусов. 

Липецкие дорожники перешли на усиленный режим работы.

— Наступит обычная погода, в пределах климатической нормы. Однако уже в среду, по прогнозам, климатическая ситуация изменится. Снегопады прекратятся, ветер утихнет, температура воздуха поднимется до нуля, успокоила дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцентра Ольга Тоболина.

Завтра, по прогнозам синоптиков, температура составит от -4 до -6 градусов.

Несмотря на отсутствие снега в Нижнем парке в домике Петра традиционно открылась резиденция Деда Мороза.


Информация для жителей «Елецкого» — через несколько дней на конечной остановке установят павильон для пассажиров.

Губернатор Игорь Артамонов предупредил липчан об уничтожении обломков БПЛА, сбитых ночью 11 декабря.
Комментарии (1)

Циклон
17 минут назад
Метели не будет! Снег кончился
