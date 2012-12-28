Все новости
Общество
114
25 минут назад
1

В домике Петра поселился конь Яшка

Резиденция Деда Мороза открылась в Нижнем парке.

Несмотря на отсутствие снега и плюсовую температуру в Нижнем парке открылась резиденция Деда Мороза. Пятый год подряд по традиции сказочный персонаж арендовал домик Петра и проведет в нем ближайший месяц вместе с внучкой Снегурочкой и, в этот раз, конем Яшкой — символом 2026 года.









— Мы взрослым напоминаем, что детство живет в каждом из нас, а детям даем возможность погрузиться в сказку. Хоть это называется домик Деда Мороза, но мы приглашаем именно в новогоднюю сказку, — рассказал заместитель директора МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Дёмин.



Вечером 20 декабря в резиденции встретятся Дед Мороз Липецка и Дед Мороз Черноземья, в 18:00 после чаепития два Деда зажгут главную ёлку города на площади Петра Великого.



Новогодняя почта Деда Мороза начала работу еще 18 ноября. Маленькие липчане уже прислали дедушке около 500 писем. Чаще всего дети просят щенков, коньки и гаджеты. Самой неожиданной просьбой за время существования новогодней почты в Липецке было пожелание получить от Деда Мороза зубную пасту, потому что нечем чистить зубы. 

резеденция Деда Мороза
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
lugov
15 минут назад
ну все, пропал дом!
Ответить
