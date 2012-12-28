Все новости
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Общество
26-летний лихач за год накопил 49 штрафов за превышение скорости
Происшествия
Ельчанку напугали оформленным на неё миллионным кредитом и потребовали срочно его погасить
Происшествия
Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения
Происшествия
В елецком садике воспитательницу обокрал коллега-дворник
Происшествия
Новогодней столицей области станет Елец: в городе пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли»
Общество
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Общество
460
сегодня, 12:51
4

На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло

На них выделены 1,5 млн рублей.

Управление главного смотрителя сделает новогодний подарок жителям микрорайона «Елецкий» и посетителям Петровского рынка, установив к концу года две новые остановки.

hox2czgul2tzn1x8m95zgwt3bxeo93gz.jpg

Новые павильоны у домов №15 по улице Елецкое шоссе и № 4В по улице Неделина будут стандартными «стекляшками». Но они должны быть оснащены камерой видеонаблюдения и информационным электронным табло — оборудование должно работать при температуре воздуха в диапазоне от -30 до +50 градусов.

Это — первая такая закупка в этом году. Напомним, что в 2024-м мэрия обновила 35 остановочных павильонов. 
транспорт
3
1
0
2
2

Комментарии (4)

Комментарии (4)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
как бы
27 минут назад
благоустройство
Ответить
Наталья
сегодня, 13:09
Эти стеклянные остановки,просто издевательства какое то.пришлость утром ехать с улицы Буденного.шел дождь!автобус пришлось долго ждать.остановка вся промокает,места мало .на скамейку не сесть,потому что она вся мокрая .Кому нужны такие остановки???
Ответить
Задолбали
сегодня, 13:04
А чем не нравится на фото? Суровая липецкая остановка. Зато не дует , за шиворот не капает.
Ответить
Горожанин
сегодня, 12:57
Нет особого смысла. Лучше на 1,5 млн рублей выравнить просевшие колодцы перед зимой или отремонтировать действующие остановки. Наверняка, такие места найдутся.
Ответить
