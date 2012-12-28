На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
На них выделены 1,5 млн рублей.
Новые павильоны у домов №15 по улице Елецкое шоссе и № 4В по улице Неделина будут стандартными «стекляшками». Но они должны быть оснащены камерой видеонаблюдения и информационным электронным табло — оборудование должно работать при температуре воздуха в диапазоне от -30 до +50 градусов.
Это — первая такая закупка в этом году. Напомним, что в 2024-м мэрия обновила 35 остановочных павильонов.
