Липецкая вечЁрка: сгоревший лифт, ловушка для мамы и продажа участка на улице Папина

Сегодня, 3 декабря, в многоэтажке сгорел лифт, спасатели рассказали, как вскрыли балконную дверь, которую закрыл годовалый ребенок, и подведены итоги аукциона про продаже участка на улице Папина.