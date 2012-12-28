Все новости
Общество
227
52 минуты назад
1

Липецкая вечЁрка: сгоревший лифт, ловушка для мамы и продажа участка на улице Папина

Сегодня, 3 декабря, в многоэтажке сгорел лифт, спасатели рассказали, как вскрыли балконную дверь, которую закрыл годовалый ребенок, и подведены итоги аукциона про продаже участка на улице Папина.

В третьем подъезде дома № 6/1 по проезду Строителей  ночью кто-то поджег лифт. Полиция ищет поджигателя, а управляющая компания подсчитывает ущерб. По предварительным данным, он может составить два миллиона рублей, что сопоставимо с ценой нового лифта.

Жильцы дома рассказали, что лифт уже пытались поджечь, при том, что в подъезде стоит домофон — посторонним зайти в него проблематично.

Стоит добавить, что лифт — это общее имущество дома, следовательно, и его ремонт — проблема собственников. Еще один вариант — обратиться в суд с иском к поджигателю о возмещении ущерба, если его, конечно, найдут.

«Это имущество всех жильцов, вот и за свой счет и восстанавливайте. Не ныть нужно, а следить за имуществом дома, бережно и сознательно к нему относиться, участвовать в собраниях жителей дома, выберете совет дома и старшего по дому», — посоветовал Кот Барсик.

«Найти этих вандалов, и пусть они возмещают ущерб. И так же принимают участие по сопровождению и в помощи больным и старикам в их доставке до квартиры. Таскают на себе. Клин клином вышибает надо», — еще один вариант от Гостя.

«У нас в подъезде люди такие, как наркоманам и всяким подозрительным личностям дверь открыть, так это всегда пожалуйста, а как скорой, так не открывают домофон. У нас есть общие балконы на этажах с пожарной лестницей, так их все раскурочили в поисках закладок. Если к вам не должны прийти, и это не скорая или полиция, не открывайте домофон», — посоветовала Animal planet.

Накануне в Липецке  годовалый ребёнок закрыл мать на балконе. Женщине пришлось звать на помощь соседей, чтобы те позвонили спасателям.

Спасатели поднялись на балкон по пожарной лестнице и открыли дверь.

«Наверное, мать в чём-то провинилась, и он таким образом решил её проучить», — предположил Фунтик

«Наверное, заставляла кашу есть. А он не хотел», — продолжила Олеся.

Госкорпорация «Дом.РФ» продала земельный участок площадью 1,18 гектара на улице Папина. За участок рядом с начальной ценой в 15,6 млн рублей бились несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «Строймастер» Вячеслава Старых, предложившая 147 миллионов рублей.

«Ещё пять многоэтажек на старые сети. Молодцы!» — написал умнО.

«Как будет заезжать строительная техника на этот участок? Дорога по Папина будет разбита снова», — начала переживать Екатерина.

Строители очистных сооружений на Опытной столкнулись с противодействием жителей двух улиц. Те давно используют брошенную ливневку для слива нечистот из выгребных ям и менять ничего не хотят. А у мэрии наконец-то нашлись деньги на дренажную систему, которая должна решить проблему подтопления частного сектора. Однако добавит хозяевам домов хлопот — им придется решать, куда девать продукты своей жизнедеятельнсоти.

«В переулке Макаренко вся канализация выведена в ливневку», — сообщил Знаток.

«И так везде на Ниженке, Соколе, Коровино и т. далее», — добавил Аналитик.

«Некому в городе все эти вещи контролировать», — считает нквд.

Борьба осени с зимой пока не в пользу последней. Завтра в Липецке  от 0 до +2. В такую погоду может поднять настроение, разве что уже почти готовое новогоднее убранство парков.
вечЁрка
пожар
спасатели
строительство
