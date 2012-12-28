Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Госдуме опровергли планы повысить пенсионный возраст в РФ
Вопрос о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста не рассматривается властями ни на одной из площадок.
Так он прокомментировал распространяющиеся в СМИ и соцсетях публикации о якобы готовящейся новой пенсионной реформе, — передает ТАСС.
«Надо прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности», — сказал Нилов.
«В Государственной думе законопроектов на эту тему нет. И никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах — ни в открытых, ни в закрытых — не ведется», — подчеркнул глава комитета.
Он подчеркнул, что в принятом бюджете заложены все средства на выплату пенсий.
«Все средства на выплату всем пенсионерам - все заложено на ближайшую трехлетку. Заложены средства на индексацию, на доплату к пенсиям всем категориям пенсионеров», — сообщил парламентарий.
Нилов отметил, что любое упоминание темы пенсионного обеспечения притягивает к себе пристальное внимание.
«Начинается обсуждение, возникает буря в стакане, которая оставляет негативные последствия: переживания, возмущения, озлобления, а для всего этого реальных каких-то ни предпосылок, ни действий нет», — сообщил депутат.
По его словам, наоборот, периодически поступают предложения о понижении пенсионного возраста для отдельных категорий граждан.
«Недавно по поручению президента были приняты пенсионные изменения в поддержку многодетных семей для того, чтобы уточнить их права в связи с многодетностью. Этот проект был затратный, социально востребованный, и он был поддержан, и средства под него тоже заложены», — сказал парламентарий.
