В Липецкой области выросло производство яиц и молока

Производство мяса, напротив, снизилось за десять месяцев.



222,6 миллиарда рублей составил объем производства сельхозпродукции в Липецкой области в январе-октябре — это на 12% больше того же периода прошлого года (в действующих ценах), сообщает Липецкстат.Так, на 6,6% выросло производство молока — за десять месяцев оно составило 291,3 тысячи тонн. Производство яиц увеличилось на 8,2%, до 775,8 миллиона штук. В то же время на 2,2% снизилось производство скота и птицы на убой (331 тысяча тонн). Надой молока на одну корову в январе-октябре текущего года составил 8506 килограмм (104,3% к январю-октябрю 2024 года), яйценоскость кур — несушек составила 249 штук, год назад — 253 штуки.Поголовье крупного рогатого скота на 1 ноября в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 114,9 тысячи голов (100,4% к 1 ноября 2024 года), в том числе коров – 42,2 тысячи (97,9%); свиней — 791,5 тысячи (93,3%), овец и коз — 62,8 тысячи голов (90,9%).