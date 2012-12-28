Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
21
16 минут назад
В Липецкой области выросло производство яиц и молока
Производство мяса, напротив, снизилось за десять месяцев.
Так, на 6,6% выросло производство молока — за десять месяцев оно составило 291,3 тысячи тонн. Производство яиц увеличилось на 8,2%, до 775,8 миллиона штук. В то же время на 2,2% снизилось производство скота и птицы на убой (331 тысяча тонн). Надой молока на одну корову в январе-октябре текущего года составил 8506 килограмм (104,3% к январю-октябрю 2024 года), яйценоскость кур — несушек составила 249 штук, год назад — 253 штуки.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 ноября в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 114,9 тысячи голов (100,4% к 1 ноября 2024 года), в том числе коров – 42,2 тысячи (97,9%); свиней — 791,5 тысячи (93,3%), овец и коз — 62,8 тысячи голов (90,9%).
0
0
0
0
0
Комментарии