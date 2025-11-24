Все новости
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют уже сегодня
Общество
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
Статистика: три четверти безработных области — горожане
Общество
Рисунки липецких онкобольных детей отправились в космос на борту ракеты «Союз-2.1а»
Общество
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
Две женщины попали под машины в Липецке
Происшествия
Общество
201
сегодня, 14:03
3

Рисунки липецких онкобольных детей отправились в космос на борту ракеты «Союз-2.1а»

Принт на разгонном блоке  создан на основе рисунков  детей из 50 городов России и 14 стран мира. Среди них — юные земляки.

Сегодня с космодрома Байканур стартовал корабль «Союз-2.1а». Для липчан корабль примечателен принтом на основе рисунков детей из 50 городов России и 14 стран мира, среди которых рисунки липецких онкобольных детей.

Как сообщает ГУЗ «Областная детская больница», эти рисунки сделаны  в 2023 году, когда онкологическое отделение клиники посетил сегодняшний командир корабля Сергей Кудь-Сверчков.

OwGdYICWIqwU_yPKDRvddtVIjyh5mMW1Eb8kwVAVI3qTShPKCKgXBTKE6w_ccWqvsfzYDgY17ORdMmPmegw6cD-z.jpg

«Тогда они вместе рисовали мечты. И вот что удивительно — эти рисунки не просто остались на бумаге. Специалисты РКЦ «Прогресс» превратили их в яркий художественный узор для самой настоящей ракеты! На ней детские мечты, которые отправятся к звёздам! Этот коллаж — часть арт-проекта «Верить в чудо вместе». А на борту будет тот самый космонавт, который дарил детям надежду. Их рисунок полетит в космос, и, может, его даже увидят инопланетяне! Это ли не самое большое чудо? Их рисунки увидит космос», — сказано в паблике больнице.

Корабль «Союз МС-28» стартовал с космодрома Байконур в 12:28 по московскому времени. В составе его основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

photo_2025-11-24_22-52-55_large.jpg

Фото: Роскосмос и ГУЗ «Областная детская больница»
рисунки
ракета
0
0
1
5
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Может
сегодня, 14:18
Надо лучше лечить,а не воровать?
Ответить
Бабка Первая
9 минут назад
Всерьёз предлагаете не подпускать космонавтов к больным детям?
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 14:15
Космос - это мечта многих. А мечта помогает жить.
Ответить
