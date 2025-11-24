Рисунки липецких онкобольных детей отправились в космос на борту ракеты «Союз-2.1а»

Принт на разгонном блоке создан на основе рисунков детей из 50 городов России и 14 стран мира. Среди них — юные земляки.



Сегодня с космодрома Байканур стартовал корабль «Союз-2.1а». Для липчан корабль примечателен принтом на основе рисунков детей из 50 городов России и 14 стран мира, среди которых рисунки липецких онкобольных детей.Как сообщает ГУЗ «Областная детская больница», эти рисунки сделаны в 2023 году, когда онкологическое отделение клиники посетил сегодняшний командир корабля Сергей Кудь-Сверчков.«Тогда они вместе рисовали мечты. И вот что удивительно — эти рисунки не просто остались на бумаге. Специалисты РКЦ «Прогресс» превратили их в яркий художественный узор для самой настоящей ракеты! На ней детские мечты, которые отправятся к звёздам! Этот коллаж — часть арт-проекта «Верить в чудо вместе». А на борту будет тот самый космонавт, который дарил детям надежду. Их рисунок полетит в космос, и, может, его даже увидят инопланетяне! Это ли не самое большое чудо? Их рисунки увидит космос», — сказано в паблике больнице.Корабль «Союз МС-28» стартовал с космодрома Байконур в 12:28 по московскому времени. В составе его основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.ГУЗ «Областная детская больница»