Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
В птицу 40-летний мужчина выстрелил из автомобиля знакомого. Убитого лебедя он бросил. Помимо исправительных работ убийце лебедя предстоит лечение от наркомании.
Обстоятельства преступления, которое 40-летний мужчина совершил 2 апреля прошлого года, сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области:
«Находясь на заднем сиденье автомобиля знакомого, подсудимый без его ведома взял находившееся там же охотничье ружье, опустил стекло, после чего произвел четыре прицельных выстрела в лебедя, плавающего по реке Олымчик, в результате чего 3-летний самец лебедя вида «шипун», занесенного в Красную книгу Липецкой области, погиб. Оставив убитого лебедя на реке, мужчина с места происшествия скрылся».
Помимо водителя и еще одного его пассажира, свидетелем убийства лебедя стала жительница дома, расположен рядом с местом, где несколько недель жила птица. По ее словам, лебедь стал достоянием села, местные жители приходили к реке, чтобы им полюбоваться.
