69
16 минут назад
1

За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ

В птицу 40-летний мужчина выстрелил из автомобиля знакомого. Убитого лебедя он бросил. Помимо исправительных работ убийце лебедя предстоит лечение от наркомании.

Житель Тербунского района осужден за незаконную охоту с применением транспортного средства в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена (ч. 1 п.п. «б, в» ст. 258 УК РФ). Суд назначил ему год исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Кроме того ему предстоит компенсировать нанесенный государству ущерб в 7050 рублей, и пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.

Обстоятельства преступления, которое 40-летний мужчина совершил 2 апреля прошлого года, сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области: 

 «Находясь на заднем сиденье автомобиля знакомого, подсудимый без его ведома взял находившееся там же охотничье ружье, опустил стекло, после чего произвел четыре прицельных выстрела в лебедя, плавающего по реке Олымчик, в результате чего 3-летний самец лебедя вида «шипун», занесенного в Красную книгу Липецкой области, погиб. Оставив убитого лебедя на реке, мужчина с места происшествия скрылся».

Помимо водителя и еще одного его пассажира, свидетелем убийства лебедя стала жительница дома, расположен рядом с местом, где несколько недель жила птица. По ее словам, лебедь стал достоянием села, местные жители приходили к реке, чтобы им полюбоваться.

Комментарии (1)

Ужас
7 минут назад
За такие забавы, нужно наказывать. Нелюдь
Ответить
