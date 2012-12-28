«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке

В вашем браузере отключен JavaScript

Жительница улицы Петра Смородина попросила управляющую компанию убрать контейнерную площадку у дома № 16, а после ответа УК о проделанной работе,обнаружила, что мусор остался на месте.«Фото выполненных работ прилагаю», — написала липчанка GOROD48.В УК «Липецкий коммунальщик», куда обращалась женщина, ее снимкам удивились: по словам работников компании, мусор убирают даже два дворника и пообещали проверить их работу.