Общество
32 минуты назад
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
обнаружила, что мусор остался на месте.
«Фото выполненных работ прилагаю», — написала липчанка GOROD48.
В УК «Липецкий коммунальщик», куда обращалась женщина, ее снимкам удивились: по словам работников компании, мусор убирают даже два дворника и пообещали проверить их работу.
