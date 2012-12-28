Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Погода в Липецке
56 минут назад
В Липецкой области ночные заморозки до -5
На один день в Липецкой области резко похолодает, затем тепло вернется
Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 ноября – 1 градус мороза, что в пределах климатической нормы, 17 ноября – 3-4 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 18 ноября – 9-10 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, 8-13 м/сек, днем восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.
День 16 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 20 градусов мороза.
Комментарии (1)