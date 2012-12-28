Все новости
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
Происшествия
Квартира по цене кодового слова: мошенники оставили пенсионерку без жилья
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: упавший с моста, в лифте с кирпичом и любовная драма
Общество
«Отопление включают на день-два»
Общество
Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога
Происшествия
В Липецкой области пройдут дожди с мокрым снегом
Погода в Липецке
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Происшествия
Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг друга в «Одноклассниках»
Происшествия
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Общество
Погода в Липецке
56 минут назад
В Липецкой области ночные заморозки до -5

На один день в Липецкой области резко похолодает, затем тепло вернется

В ближайшие трое суток через Липецкую область пройдут атмосферные фронты североатлантического циклона, центр которого располагается над северо-западом ЦФО – пройдут небольшие осадки, лишь днем 17 ноября ожидается умеренный дождь.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 ноября – 1 градус мороза, что в пределах климатической нормы, 17 ноября – 3-4 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 18 ноября – 9-10 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, 8-13 м/сек, днем восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.

День 16 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 20 градусов мороза.
Комментарии (1)

Леночка
32 минуты назад
А птицы, что на фото, не замерзнут?
Ответить
