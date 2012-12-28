25-летний липчанин прокурил чужие две тысячи рублей и может сесть на шесть лет

Мужчина нашёл банковскую карту и потратил чужие деньги.

34-летняя липчанка потеряла банковскую карту и 6 ноября с её банковского счета были потрачены 2287 рублей — на эти деньги кто-то купил сигареты.Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, кражу уже раскрыли — карту подобрал 25-летний мужчина. Потраченные на сигареты деньги он уже вернул. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до шести лет лишения свободы.Полиция напоминает: если вы потеряли банковскую карту, необходимо её заблокировать, а если нашли — расплачиваться чужими деньгами нельзя.