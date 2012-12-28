Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Происшествия
58
22 минуты назад
В десятиэтажке на улице 8 Марта горела проводка
А в Становлянском и Воловском округах тушили надворные постройки
Днём 6 ноября в деревне Александровка Становлянского округа полностью сгорела надворная постройка площадью 60 квадратных метров по улице Трещева. Огонь тушили два отделения пожарных и добровольцы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, ещё одна надворная постройка горела в деревне Семёновка Воловского округа на улице Школьной. Огнём повреждены кровля, потолочное перекрытие и внутренняя отделка на площади 15 квадратных метров.
В селе Лавы Елецкого района горел мусор на улице Овражной, 46.
О горевшем 6 ноября «Форде» и гараже на улице Лесной в Ельце и доме в селе Казино Задонского района GOROD48 уже сообщал.
