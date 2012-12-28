Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо, туманно и до +11
Даже ночью температура остается «плюсовой».
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +11.
В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.
День 6 ноября стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 15 градусов мороза.
