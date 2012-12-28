Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
«В подвале хлещет горячая вода»
Общество
Читать все
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
Благоустраивавшую набережную в Ельце компанию оштрафовали на 350 тысяч рублей
Общество
36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +11
Погода в Липецке
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4090 человек
Здоровье
Липецкие пещеры исследуют спелеологи
Общество
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Экономика
Опасные находки сделаны в Воловском округе
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
237
сегодня, 17:00
2

В Липецкой области сухо, туманно и до +11

Даже ночью температура остается «плюсовой».

В ближайшие трое суток Липецкая область все еще находится на западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +11. 

В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.

День 6 ноября стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 15 градусов мороза. 

туман
2
0
0
3
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кентавр
сегодня, 17:13
И тепло и сухо, не хватает только яркого солнышка.
Ответить
4eJIoBeK
сегодня, 17:08
На следующей неделе ожидается похолодание, тем не менее, в декабре прогнозируется аномально теплая погода.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить