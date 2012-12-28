В Липецкой области сухо, туманно и до +11

Даже ночью температура остается «плюсовой».





В ближайшие трое суток Липецкая область все еще находится на западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +11.В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 6 ноября стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 15 градусов мороза.