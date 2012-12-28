Все новости
Происшествия
901
вчера, 16:35
17

64-летняя ельчанка перевела мошенникам четыре тысячи долларов

На этот раз на «безопасный счёт» отправилась валюта.

30 октября в Ельце в полицию обратились две женщины, которые перевели деньги на «безопасный счёт». Причём одна отправила валюту. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 64-летняя ельчанка поcле общения с сотрудниками «Росфинмониторинга» в Telegram лишилась четырёх тысяч долларов. В перерасчёте на рубли ущерб составил 322 000.

71-летняя ельчанка 30 октября весь день общалась с мошенниками, которые звонили ей с семи разных номеров из разных регионов и стран. Собеседники кем только не представлялись — от сотрудников «Озона» до сотрудников «ФСБ». Также мошенники пользовались сервисом мгновенного обмена сообщениями. В результате пенсионерка отправила на «безопасный счёт» 355 000 рублей. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

В Добром 59-летняя женщина отправила на «безопасный счёт» 473 000 рублей.

А 23-летняя липчанка с 25 сентября общалась с мошенниками в Telegram и перевела на «безопасный счёт» 450 000 рублей.
мошенничество






Комментарии (17)





Фунтик
вчера, 22:42
Рубли у пенсионеров закончились, в ход пошли доллары
Ответить
Самый
вчера, 21:23
безопасный способ финансирования ВСУ , отправить деньги на ,,безопасный счет ,, !
Ответить
Не
вчера, 19:35
верю в их наивность ! Пенсионерки отлично понимают ,куда и кому пойдут деньги !
Ответить
Жаль
вчера, 19:01
Жаль, что отдала. Валюта всегда резервный фонд. Даже государство в валюте хранит.
Ответить
Ч
вчера, 18:07
" Яга " , в некоторых словах требуется правильное склонение . Написал Вам не в обиду .
Ответить
Баба Нюра
вчера, 20:53
Продолжайте вести наблюдение. Дело хорошее. По грамотности комментария на портале можно сразу прикинуть возраст автора. Здесь в основном пенсионеры, борющиеся со скукой и страдающие от безделья. При более молодом контингенте Вы бы не справились.
Ответить
Ага
вчера, 19:22
Согласна. Автокорректор помогает. Прошу прощения. Самой неприятно читать, когда пишут беграмотно.
Ответить
Мнение
вчера, 18:04
Скоро биткоинами будут отдавать. Восхищает благосостояние людей.
Ответить
Баба Нюра
вчера, 17:52
Ну так бы и писали, что 322 тыс. рублей перевела. Причём здесь 4 тыс. долларов? Не со всякого банка переведёшь, и то максимум долларов 300. Только ещё перед этим счёт долларовый нужно открыть. Может всё же курьеру валюту отдала?
Ответить
Яга
вчера, 17:09
Бабушка сделала правильно, скинула «бесполезную» валюту. Доллар скоро рухнут, нам это говорил с 1982 года., а экономика Америки придёт в упадок. Да и хранить деньги в валюте страны, с которой воюем, странно. Я представляю, что было бы, если во времена ВОВ, кто-то хранил у себя рейхсмарки.
Ответить
Частично правы
вчера, 17:38
А годы ВЛА так же хранили доллары. А валюту страны, с которой воюем- гривны, а не доллара- вряд ли кто-то хранит.
Ответить
Хоть
вчера, 17:04
одного "гипнотизёра" поймали за последние 10 лет?
Ответить
Гипнотизёры
вчера, 17:01
наверно могли бы алкоголиков кодировать?
Ответить

