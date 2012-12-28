64-летняя ельчанка перевела мошенникам четыре тысячи долларов

На этот раз на «безопасный счёт» отправилась валюта.

30 октября в Ельце в полицию обратились две женщины, которые перевели деньги на «безопасный счёт». Причём одна отправила валюту. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 64-летняя ельчанка поcле общения с сотрудниками «Росфинмониторинга» в Telegram лишилась четырёх тысяч долларов. В перерасчёте на рубли ущерб составил 322 000.71-летняя ельчанка 30 октября весь день общалась с мошенниками, которые звонили ей с семи разных номеров из разных регионов и стран. Собеседники кем только не представлялись — от сотрудников «Озона» до сотрудников «ФСБ». Также мошенники пользовались сервисом мгновенного обмена сообщениями. В результате пенсионерка отправила на «безопасный счёт» 355 000 рублей. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».В Добром 59-летняя женщина отправила на «безопасный счёт» 473 000 рублей.А 23-летняя липчанка с 25 сентября общалась с мошенниками в Telegram и перевела на «безопасный счёт» 450 000 рублей.