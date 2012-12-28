«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
Происшествия
901
вчера, 16:35
17
64-летняя ельчанка перевела мошенникам четыре тысячи долларов
На этот раз на «безопасный счёт» отправилась валюта.
71-летняя ельчанка 30 октября весь день общалась с мошенниками, которые звонили ей с семи разных номеров из разных регионов и стран. Собеседники кем только не представлялись — от сотрудников «Озона» до сотрудников «ФСБ». Также мошенники пользовались сервисом мгновенного обмена сообщениями. В результате пенсионерка отправила на «безопасный счёт» 355 000 рублей. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
В Добром 59-летняя женщина отправила на «безопасный счёт» 473 000 рублей.
А 23-летняя липчанка с 25 сентября общалась с мошенниками в Telegram и перевела на «безопасный счёт» 450 000 рублей.
0
1
1
0
5
Комментарии (17)