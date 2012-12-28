Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
У бесхозной сумки с деньгами нашелся владелец
Липчанин нашел на парковке борсетку с деньгами и не вернул ее владельцу. Теперь его обвиняют в краже.
Оказалось, что борсетку с документами и 35-тью тысячами рублей присвоил 39-летний мужчина. Когда к нему пришли полицейские, денег уже не было — мужчина успел их потратить, а вот документы вернули владельцу.
Так как липчанин не принял мер к возврату чужого имущества, и его присвоил, возбуждено уголовное дело о краже.
