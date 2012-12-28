У бесхозной сумки с деньгами нашелся владелец

Липчанин нашел на парковке борсетку с деньгами и не вернул ее владельцу. Теперь его обвиняют в краже.





Полицейские отыскали сумку, которую 25 октября забыл в магазинной тележке на парковке гипермаркета 69-летний житель Липецка.Оказалось, что борсетку с документами и 35-тью тысячами рублей присвоил 39-летний мужчина. Когда к нему пришли полицейские, денег уже не было — мужчина успел их потратить, а вот документы вернули владельцу.Так как липчанин не принял мер к возврату чужого имущества, и его присвоил, возбуждено уголовное дело о краже.