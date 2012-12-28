Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Происшествия
494
56 минут назад
2
Сказал родителям, что взял у знакомого: подросток задержан за кражу мотоцикла
Грязинские полицейские задержали 17-летнего парня за кражу мотоцикла стоимостью 220 тысяч рублей из двора в селе Красногорка.
«Родителям он сказал, что взял мотоцикл у знакомого на время с целью выкупа в дальнейшем», — сообщили в областном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже, мотоцикл у подростка изъят.
0
0
1
2
2
Комментарии (2)