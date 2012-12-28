Сказал родителям, что взял у знакомого: подросток задержан за кражу мотоцикла

Грязинские полицейские задержали 17-летнего парня за кражу мотоцикла стоимостью 220 тысяч рублей из двора в селе Красногорка.





Оказалось, что подросток приехал в село работать, и заметил технику. Ночью он забрался в чужой двор и украл мотоцикл.«Родителям он сказал, что взял мотоцикл у знакомого на время с целью выкупа в дальнейшем», — сообщили в областном управлении МВД.Возбуждено уголовное дело о краже, мотоцикл у подростка изъят.