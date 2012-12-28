Все новости
Происшествия
494
56 минут назад
2

Сказал родителям, что взял у знакомого: подросток задержан за кражу мотоцикла

Грязинские полицейские задержали 17-летнего парня за кражу мотоцикла стоимостью 220 тысяч рублей из двора в селе Красногорка.

Оказалось, что подросток приехал в село работать, и заметил технику. Ночью он забрался в чужой двор и украл мотоцикл.
 
«Родителям он сказал, что взял мотоцикл у знакомого на время с целью выкупа в дальнейшем», — сообщили в областном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело о краже, мотоцикл у подростка изъят.

кража
0
0
1
2
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
8 минут назад
Денег нету купить , а мотоцикл хочется ! Ничего не меняется в этом мире
Ответить
Правда
25 минут назад
Приезжайте к школе 35,там много такого хлама.Выбирайте любой.
Ответить
