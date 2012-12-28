Все новости
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода
Общество
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников
Общество
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Общество
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
В Липецке отремонтируют школу для слабослышащих и слабовидящих детей
Общество
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
24-летний курьер телефонных мошенников отделался штрафом
Происшествия
В Липецкой области до +10
Погода в Липецке
«Свет Добра» осветил успехи и перспективы социального бизнеса в Липецкой области
Общество
В Ельце и четырех районах — красный уровень
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен по всей области
Общество
В Липецке дистанционное обучение введено всего в одной школе
Общество
Происшествия
132
47 минут назад
1

24-летний курьер телефонных мошенников отделался штрафом

В Хлевном он забрал у женщины 70 тысяч рублей. Её обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Задонский районный суд вынес приговор 24-летнему липчанину за мошенничество с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина через мессенджер нашёл себе подработку курьером мошенников — сами они не установлены, а уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

После этого липчанин приехал в Хлевное и забрал у женщины завернутые в платок 70 тысяч рублей: деньги она передала, якобы спасая родственницу от уголовной ответственности за совершенное ДТП. 67 тысяч рублей курьер перевел на указанный сообщниками банковский номер, а три тысячи рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

В суде липчанин признал вину — дело рассматривали в особом порядке. Он также вернул обманутой женщине деньги.

В результате мужчина отделался штрафом в 100 000 рублей в доход государства.
мошенничество
0
0
0
2
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Во как!
36 минут назад
Заработал... 3000- 70000- 100000= минус 167000. А мошенники заработали.
Ответить
