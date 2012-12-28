24-летний курьер телефонных мошенников отделался штрафом

В Хлевном он забрал у женщины 70 тысяч рублей. Её обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Задонский районный суд вынес приговор 24-летнему липчанину за мошенничество с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина через мессенджер нашёл себе подработку курьером мошенников — сами они не установлены, а уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.После этого липчанин приехал в Хлевное и забрал у женщины завернутые в платок 70 тысяч рублей: деньги она передала, якобы спасая родственницу от уголовной ответственности за совершенное ДТП. 67 тысяч рублей курьер перевел на указанный сообщниками банковский номер, а три тысячи рублей оставил себе в качестве вознаграждения.В суде липчанин признал вину — дело рассматривали в особом порядке. Он также вернул обманутой женщине деньги.В результате мужчина отделался штрафом в 100 000 рублей в доход государства.