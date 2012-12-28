Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
В России
34
сегодня, 14:48
В Роскачестве советуют жителям Центральной России менять резину на зимнюю уже в октябре
Основным критерием для замены шин является не календарная дата, а стабильное снижение среднесуточной температуры воздуха.
По его словам, в Центральной России оптимальным временем для смены шин считается октябрь, а в южных регионах — с ноября.
«Эксперты рекомендуют планировать визит в шиномонтаж, когда столбик термометра устойчиво опускается ниже отметки +5 °C. При такой температуре летняя резина начинает «дубеть», теряя эластичность. Это приводит к резкому ухудшению сцепления с дорогой и значительному увеличению тормозного пути даже на сухом асфальте. Особенно опасно это свойство на мокрой дороге, в утренние часы при ночных заморозках», — подчеркнул представитель Роскачества.
Он добавил, что климатические условия вносят коррективы в сроки замены. Говоря о северных регионах и Сибири, Поздняков рассказал, что переход на зимнюю резину должен быть завершён максимально рано, чтобы быть готовым к внезапным снегопадам и гололедице, — передает RT.
«Центральная Россия: оптимальный период для замены — октябрь, когда периоды похолодания становятся стабильными. Южные регионы: смену шин можно отложить до ноября, ориентируясь на прогноз погоды», — посоветовал он.
При этом, по словам эксперта, важно помнить о законодательстве.
«С декабря по февраль использование зимней резины является обязательным требованием на всей территории страны», — отметил специалист.
Эксперт посоветовал не откладывать замену.
«Первый гололёд или снегопад часто застаёт врасплох. Плановый визит в шиномонтаж позволит избежать длинных очередей», — объяснил он.
Также он порекомендовал проверять глубину протектора.
«Для зимних шин минимально допустимая глубина — 4 мм. Эксперты Роскачества рекомендуют производить замену при остаточной глубине 4—5 мм», — отметил Поздняков.
По его словам, необходимо выбирать тип шин по условиям эксплуатации.
«Липучки» (фрикционные шины) — отличный выбор для городской эксплуатации, особенно в условиях частых оттепелей и мокрого снега. Шипованные шины обеспечивают максимальное сцепление на заснеженных и обледенелых загородных трассах», — резюмировал эксперт.
0
0
0
0
0
Комментарии