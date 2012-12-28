Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода
Общество
Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников
Общество
21-летнего водителя оштрафовали за «шашечки»
Происшествия
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
Улицы Плеханова и Гагарина энергетики обещают открыть к понедельнику
Общество
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Читать все
На Зеленый остров еще подкинули денег
Общество
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
В качестве жеста доброй воли на улице Крайней заасфальтировали залатанную кирпичами яму
Общество
В Липецке отремонтируют школу для слабослышащих и слабовидящих детей
Общество
Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
Ельчанин решил купить телефон через Telegram и нарвался на мошенников
Происшествия
В Липецкой области всадник попал под грузовик
Происшествия
Лучший машинист экскаватора НЛМК работает в конвертерном цехе №2
НЛМК Live
Читать все
В России
34
сегодня, 14:48

В Роскачестве советуют жителям Центральной России менять резину на зимнюю уже в октябре

Основным критерием для замены шин является не календарная дата, а стабильное снижение среднесуточной температуры воздуха.

Решение о переходе на зимние шины следует принимать не по календарю, а исходя из погодных условий, — рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, в Центральной России оптимальным временем для смены шин считается октябрь, а в южных регионах — с ноября.

«Эксперты рекомендуют планировать визит в шиномонтаж, когда столбик термометра устойчиво опускается ниже отметки +5 °C. При такой температуре летняя резина начинает «дубеть», теряя эластичность. Это приводит к резкому ухудшению сцепления с дорогой и значительному увеличению тормозного пути даже на сухом асфальте. Особенно опасно это свойство на мокрой дороге, в утренние часы при ночных заморозках», — подчеркнул представитель Роскачества.

Он добавил, что климатические условия вносят коррективы в сроки замены. Говоря о северных регионах и Сибири, Поздняков рассказал, что переход на зимнюю резину должен быть завершён максимально рано, чтобы быть готовым к внезапным снегопадам и гололедице, — передает RT.

«Центральная Россия: оптимальный период для замены — октябрь, когда периоды похолодания становятся стабильными. Южные регионы: смену шин можно отложить до ноября, ориентируясь на прогноз погоды», — посоветовал он.

При этом, по словам эксперта, важно помнить о законодательстве.

«С декабря по февраль использование зимней резины является обязательным требованием на всей территории страны», — отметил специалист.

Эксперт посоветовал не откладывать замену.

«Первый гололёд или снегопад часто застаёт врасплох. Плановый визит в шиномонтаж позволит избежать длинных очередей», — объяснил он.

Также он порекомендовал проверять глубину протектора.

«Для зимних шин минимально допустимая глубина — 4 мм. Эксперты Роскачества рекомендуют производить замену при остаточной глубине 4—5 мм», — отметил Поздняков.

По его словам, необходимо выбирать тип шин по условиям эксплуатации.

«Липучки» (фрикционные шины) — отличный выбор для городской эксплуатации, особенно в условиях частых оттепелей и мокрого снега. Шипованные шины обеспечивают максимальное сцепление на заснеженных и обледенелых загородных трассах», — резюмировал эксперт.
авто
зимняя резина
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить