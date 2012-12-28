Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»

Сегодня, 7 октября, во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повредило остекление дома, мэрии не удалось оспорить решение суда о выплате крупной компенсации, и «Петропарк» готовят к запуску.