53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Сегодня, 7 октября, во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повредило остекление дома, мэрии не удалось оспорить решение суда о выплате крупной компенсации, и «Петропарк» готовят к запуску.
Отбой объявили только утром, тогда же министерство обороны России сообщило, что ночью в Липецкой области перехватили шесть БПЛА самолетного типа.
Губернатор Игорь Артамонов сообщил в Telegram, о последствиях ночного налета: в Ельце загорелся легковой автомобиль, повреждено остекление частного дома. Погибших и раненых нет. Главе Ельца тут же было поручено оказать пострадавшим горожанам помощь.
«Сегодня ночью над Ельцом работала система ПВО. Украинские беспилотники были перехвачены и уничтожены. К сожалению, в результате падения обломков беспилотников загорелся легковой автомобиль, есть незначительное повреждение остекления одного из жилых зданий. Также часть обломков БПЛА упали на приусадебный участок одного из частных домов. На местах работают оперативные службы», — добавил елецкий мэр Вячеслав Жабин.
Новости о ночных атаках практически не комментировали, хотя они по-прежнему остаются самыми популярными на GOROD48.
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей горожанке Алле Хавлиной, 32-летнего сына которой насмерть загрызли собаки. Городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства пытался оспорить решение Советского суда о выплате компесации, но областной суд оставил его в силе.
Эта чудовищная история произошла два года назад в поселке Силикатном. На возвращавшегося домой Игоря Бушуева напала стая бездомных собак. Он умер от болевого шока, местами мужчина был прокусан до костей.
Алла Хавлина обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, поскольку после смерти сына испытала моральные страдания и очень сильный стресс, на фоне которого у нее обострились хронические заболевания.
«Ужас какой. 21 век. Люди гибнут от покусов бездомных собак. Где же зоозащитники и любители подкармливать собачек на улице? Что скажите на это?» — написала Жительница.
«Там до сих пор собаки в стаях. Я беру травматик и газовый. Иногда приходится стрелять. В одну удачно попал, остальные как шавки разбежались. Но это не дело», — сообщил Сергей Б.
«В районе Нижнего парка часто можно наблюдать, как собак бойцовских пород выгуливают без намордника и поводка, и никто с этим ничего не делает. Со стороны города нет контроля как за бродячими собаками, так и за собаками с хозяевами», — пожаловался Гость.
«26 микрорайон — хозяева гуляют по аллее с собаками без намордников, приходится им уступать дорогу, чтобы пройти. Наведите порядок», — добавил другой Гость.
«Улица Российская, около домов 4 - 8 вечером даже таксисты не выходят из машин, т. к бродит большая стая собак. Недавно покусали ребенка. Что ждем? Стая живет давно, но пока никакой реакции на жалобы», — еще один проблемный адрес от Матыры.
«Сколько живу, столько и с собаками общаюсь. Не кусали никогда. Когда собака брешет, говорю ей, ты хороший пес. И собака виляет хвостом сразу. Может чувствуют, что их я люблю. Не знаю. Но собака — это друг. Баба уйдет, дети бросят, а пес верный рядом всегда. Кто говорит истребить животных, видимо, не в своем уме. Люди друг друга убивают чаще, чем собака кого-то», — комментарий от Водилы в защиту четвероногих.
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску. Мэрия ждет разрешения Ростехнадзора. Для этого необходим полный пакет документов от подрядчиков, который не может быть оформлен до установки системы освещения. Чтобы ее смонтировать, подрядчики ждут импортные элементы, застрявшие на таможне.
«Мы ожидаем поступления оборудования и завершения всех необходимых процедур», — рассказали в администрации Липецка.
Пробный пуск аттракционов уже проведен. Сейчас в парке завершается благоустройство территории: осталось уложить примерно десятую часть плитки.
Напомним, первоначально пуско-наладочные работы предполагалось завершить к 1 октября, о чем свидетельствует банер на стройке. Мэр Роман Ченцов даже анонсировал, что липчане смогут этой осенью покататься на аттракционах.
Кстати, сегодня депутаты горсовета при корректировке бюджета направили еще 13 миллионов рублей на благоустройство «Петропарка».
Новость об аттракционах набрала более полусотни комментариев. Видно, что тема зацепила за живое, но не всех одинаково.
«Новая Линия Катящиеся Камни — Тербуны — Петропарк», — съязвило Воздушное Метро Липецка.
«Испоганили такой место тихое и спокойное. Все дорожки в песке и щебне, как от машин, так и от протягивания кабелей, под каждым столбом грязь на асфальте», — возмутился спортсмен.
«В парке Победы тоже самое и ещё с советских времён. Никто кроме дошколят на таких карусельках не катается», — написал Детский сад.
«Хорошее идея. Посмотрим, как воплотили. Весной будет ажиотаж», — уверен Отлично.
«Только «за». В самом парке аттракционы мешали бы. А здесь нормальное место. И зелень повсеместно вокруг, и река рядом», — добавила Катерина.
«Опять мер не угадал со сроками. Но главное — он пообещал», — напомнил Калян.
«Один мэр поставил контейнеры в Нижнем парке, другой их вывез. Но поставил карусели там, где им не место. Будущий мэр будет теперь их перевозить на другое место. Когда же начнут думать, а потом делать! Натерпелся наш Нижний парк за последние годы. И света-то в конце туннеля не видно», — вангует Бумеранг.
«Липчане, что такие кислые? Живите, наслаждайтесь каждым мгновением! Жизнь прекрасна, как не крути! Хочет мэр сделать Ваш город лучше, уютнее — клёво! Пусть карусели! Пусть отопление! Ну же, порадуйтесь хоть чему-нибудь», — предложил Курск.
Синоптики обещают, что завтра будет прекрасный осенний день: температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.
И обратите внимание утром откроется для движения часть улицы Гагарина — со стороны улицы Липовской, и тут же будет перекрыта ее противоположная часть.
С семи утра 8 октября до семи вечера 12 октября будут укладывать асфальтобетонное покрытие на пересечениях с трамвайными путями на улицах 3 Сентября и Воронежской и 3 Сентября и Чехова. На пять дней на этих участках закроют движение автотранспорта. Трамваи № 1к и № 15 будут ходить по расписанию.
