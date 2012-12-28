Сэкономленные на строительстве школы деньги направят на обустройство «Петропарка»

Депутаты горсовета одобрили поправки муниципального бюджета.

Сегодня комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета одобрила поправки бюджета, предложенные мэрией. Бюджет города вырос на 219,6 миллиона рублей.111,6 миллиона из них пойдут на дооснащение оборудованием школы в микрорайоне «Звездный», 85 миллионов — на единовременную выплату военнослужащим, 29,2 миллиона выделены на выплаты собственникам квартир в расселенных аварийных домах, в том числе по решениям судов, 10,3 миллиона предназначены на поддержку работы горэлектротранспорта, и 8,5 миллиона — на компенсацию затрат в сфере тепооснабжения.Кроме того, за счет оптимизации расходов перераспределены более 100 миллионов рублей. К примеру, сэкономленные на строительстве школы в микрорайоне «Елецкий» 13 миллионов рублей решено потратить на благоустройство парка аттракционов. Накануне на сайте госзакупок появился контракт на выполнение работ по благоустройству в рамках муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» на объекте: «Парк аттракционов» стоимостью 38,6 миллиона рублей. Такие деньги готовы заплатить за семь МАФов, озеленение и вертикальную планировку территории.20 миллионов потратят на ремонт фасада школы № 5. Еще 57,8 миллиона рублей — на содержание зеленых насаждений, светофорных объектов и уборку мусора.Исполняющий обязанности председателя горсовета Борис Пономарев (спикер Евгения Фрай находится в отпуске) поинтересовался, планировались ли изначально деньги на ремонт фасада школы № 5.Начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев ответил, что из-за дефицита средств сначала фасад делать не планировали. Но потом все-таки решили привести его в порядок — школа находится в центре Липецка, а ее фасад выглядит непрезентабельно, к тому же в кирпичном здании большие теплопотери.В результате бюджет-2025 по доходам составит 23,5 миллиарда рублей, по расходам — почти 27 миллиардов, с дефицитом в 3,4 миллиарда рублей. Одобренные комиссией поправки предстоит утвердить ближайшей сессии горсовета.