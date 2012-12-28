Все новости
Общество
259
сегодня, 16:50
3

Сэкономленные на строительстве школы деньги направят на обустройство «Петропарка»

Депутаты горсовета одобрили поправки муниципального бюджета.

Сегодня комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета одобрила поправки бюджета, предложенные мэрией. Бюджет города вырос на 219,6 миллиона рублей.

111,6 миллиона из них пойдут на дооснащение оборудованием школы в микрорайоне «Звездный», 85 миллионов — на единовременную выплату военнослужащим, 29,2 миллиона выделены на выплаты собственникам квартир в расселенных аварийных домах, в том числе по решениям судов, 10,3 миллиона предназначены на поддержку работы горэлектротранспорта, и 8,5 миллиона — на компенсацию затрат в сфере тепооснабжения.

Кроме того, за счет оптимизации расходов перераспределены более 100 миллионов рублей. К примеру, сэкономленные на строительстве школы в микрорайоне «Елецкий» 13 миллионов рублей решено потратить на благоустройство парка аттракционов. Накануне на сайте госзакупок появился контракт на выполнение работ по благоустройству в рамках муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» на объекте: «Парк аттракционов» стоимостью 38,6 миллиона рублей. Такие деньги готовы заплатить за семь МАФов, озеленение и вертикальную планировку территории. 

20 миллионов потратят на ремонт фасада школы № 5. Еще 57,8 миллиона рублей — на содержание зеленых насаждений, светофорных объектов и уборку мусора.

Исполняющий обязанности председателя горсовета Борис Пономарев (спикер Евгения Фрай находится в отпуске) поинтересовался, планировались ли изначально деньги на ремонт фасада школы № 5.

Начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев ответил, что из-за дефицита средств сначала фасад делать не планировали. Но потом все-таки решили привести его в порядок — школа находится в центре Липецка, а ее фасад выглядит непрезентабельно, к тому же в кирпичном здании большие теплопотери.

В результате бюджет-2025 по доходам составит 23,5 миллиарда рублей, по расходам — почти 27 миллиардов, с дефицитом в 3,4 миллиарда рублей. Одобренные комиссией поправки предстоит утвердить ближайшей сессии горсовета.

Комментарии (3)

Гость
44 минуты назад
Лучше эти деньги на правили на ЖКХ весь город Липецк рушится на глазах кругом одни только камуналые аварии а это ещё не зима дальше ещё будет только хуже ?
Лиа
47 минут назад
Дороги во дворах делать не пробовали?
Сергей Б
16 минут назад
Во дворах не дороги нужны. А газоны и места отдыха. Дороги будут заставлены машинами. А зачем, если это двор?
