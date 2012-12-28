Оживлённый перекрёсток в Липецке перекрыли из-за комунальной аварии

Движение транспорта пущено по резервной схеме.

В районе дома №12 по улице Фрунзе, в районе пересечения с ул. Октябрьской, ограничено движение из-за порыва на сетях ресурсоснабжающей организации, сообщили в мэрии Липецка.При этом в сообщении аварию подчёркнуто назвали «очередной» – видимо, пачевное состояние сетей вызывает раздражение уже и у чиновников.В мэрии отметили, что движение автобусов в направлении улицы М.И.Неделина сохраняется. А в противоположную сторону оно организовано по схеме: ул. Октябрьская → ул. Карла Маркса → Нижний парк → пл. Революции → далее по маршрутам.Водителей частного транспорта просят учитывать изменения при планировании собственных поездок.