В Липецкой области еще один теплый и сухой день

В четверг вернутся дожди, станет прохладнее.





С 8 октября атмосферное давление в Липецкой области начнет постепенно понижаться, однако осадки еще не ожидаются. 9 и 10 октября через территорию региона пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем — от +13 до +18.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем — от +15 до +17 градусов.День 8 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году — 6 градусов мороза.