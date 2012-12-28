Общество
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
В парке завершается благоустройство, осталось доложить плитку и смонтировать систему освещения.
По данным администрации Липецка, в парке аттракционов завершается благоустройство территории: осталось уложить около 1 000 квадратных метров плитки из 10 500 кв. м. Кроме того еще не готова система освещения: ее закончат после доставки недостающих элементов, они импортные и сейчас проходят таможенное оформление.
«Запуск аттракционов для посетителей возможен только после получения разрешения Ростехнадзора. Для этого необходим полный пакет документов от подрядчиков, который не может быть оформлен до установки освещения. Мы ожидаем поступления оборудования и завершения всех необходимых процедур», — сообщили в мэрии.
Тем временем липчане пожаловались GOROD48 на разлетевшиеся по «взлетке» обрывки упаковки от оборудования парка.
«Вот такую неприятную картину можно наблюдать в Нижнем парке при монтаже аттракционов и работ по благоустройству территории. Десятки фрагментов полиэтилена разбросаны рядом. Очевидно, что их никто не убирает и не намеревается. Они разлетаются вокруг, попадают в реку. Даже проходящим мимо детям очевидно, что это грубое загрязнение природы. Ни подрядчик, ни заказчик не контролируют этот процесс!», — рассказала одна из горожанок.
В городском управлении капитального строительства нам сообщили, что мусор в «Петропарке» уже собрали и вывезли. И даже подкрепили свои слова фотографиями.
В парке аттракционов мы застали рабочего, собирающего мусор. По его словам, обрывки упаковки разнесло ветром.
Мусора — оберточного полиэтилена и деревянных поддонов — в парке еще много.
Напомним, что завершение пуско-наладочных работ в «Петропарке» предполагалось к 1 октября. Мэр Роман Ченцов заявлял, что после сертификации оборудования, липчане смогут покататься на аттракционах еще в этом году. А в мае 2026 года «Петропарк» начнет работать уже полноценно.
