В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
Труп 15-летнего мальчика нашли на железнодорожном вагоне
Происшествия
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии под Липецком
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
Происшествия
Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют
Общество
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
39-летний грязинец нашёл банковскую карту и потратил с неё более 5000 рублей
Происшествия
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
70-летняя пенсионерка взяла кредит и перевела деньги мошенникам
Происшествия
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении «Лады-Гранты» и «ВАЗа»
Происшествия
Владимир Коротков покинул должность руководителя регионального Роспотребнадзора
Общество
По области введен желтый уровень, в Ельце и четырех районах — красный
Происшествия
Общество
609
49 минут назад
12

Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора

В парке завершается благоустройство, осталось доложить плитку и смонтировать систему освещения.

В «Петропарке» произведен пробный запуск аттракционов. Для посетителей их запустят после завершения благоустройства территории парка и разрешения Ростехнадзора. Об этом GOROD48 рассказали в мэрии.

По данным администрации Липецка, в парке аттракционов завершается благоустройство территории: осталось уложить около 1 000 квадратных метров плитки из 10 500 кв. м. Кроме того еще не готова система освещения: ее закончат после доставки недостающих элементов, они импортные и сейчас проходят таможенное оформление.










«Запуск аттракционов для посетителей возможен только после получения разрешения Ростехнадзора. Для этого необходим полный пакет документов от подрядчиков, который не может быть оформлен до установки освещения. Мы ожидаем поступления оборудования и завершения всех необходимых процедур», — сообщили в мэрии.

Тем временем липчане пожаловались GOROD48 на разлетевшиеся по «взлетке» обрывки упаковки от оборудования парка.



«Вот такую неприятную картину можно наблюдать в Нижнем парке при монтаже аттракционов и работ по благоустройству территории. Десятки фрагментов полиэтилена разбросаны рядом. Очевидно, что их никто не убирает и не намеревается. Они разлетаются вокруг, попадают в реку. Даже проходящим мимо детям очевидно, что это грубое загрязнение природы. Ни подрядчик, ни заказчик не контролируют этот процесс!», — рассказала одна из горожанок.

В городском управлении капитального строительства нам сообщили, что мусор в «Петропарке» уже собрали и вывезли. И даже подкрепили свои слова фотографиями.





В парке аттракционов мы застали рабочего, собирающего мусор. По его словам, обрывки упаковки разнесло ветром.



Мусора — оберточного полиэтилена и деревянных поддонов — в парке еще много.







Напомним, что завершение пуско-наладочных работ в «Петропарке» предполагалось к 1 октября. Мэр Роман Ченцов заявлял, что после сертификации оборудования, липчане смогут покататься на аттракционах еще в этом году. А в мае 2026 года «Петропарк» начнет работать уже полноценно.



Нижний парк
аттракционы
мусор
Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Колян
2 минуты назад
Опять мер не угодал со сроками. Но главное он пообещал.
Ответить
Константин
12 минут назад
Это какой то позор!
Ответить
Катерина
12 минут назад
Только "за". В самом парке аттракционы мешали бы. А здесь нормальное место. И зелень повсеместно вокруг, и река рядом.
Ответить
Отлично
14 минут назад
Хорошее идея. Посмотрим, как воплотили. Весной будет ажиотаж.
Ответить
Детский сад
19 минут назад
В парке Победы тоже самое и ещё с советских времён. Никто кроме дошколят на таких карусельках не катается
Ответить
спортсмен
26 минут назад
испоганили такой место тихое и спокойное. надеюсь этот недопарк будет нерентабельным. насвинячили они там знатно. все дорожки в песке и щебне, как от машин так и от протягивания кабелей, под каждым столбом грязь на асфальте. и за этим парком участок с бетонным основанием немалый, что с ним. там была гора земли
Ответить
Воздушное Метро Пипецка
31 минуту назад
Новая Линия Катящиеся Камни - Тербуны - Петропарк.
Ответить
566
34 минуты назад
Зачем нам заводы ? Понастроим аттракционов и будет там кататься с утра и до ночи, потом в бар
Ответить
Да!
12 минут назад
А зачем нам заводы? Река рядом, Лог, красивые места. У нас промышленных городов не хватает что ли?
Ответить
Гость
34 минуты назад
Хана парку.
Ответить
Ответ
13 минут назад
Эта территория никогда не являлась парком. Это засыпанное в 70х болото.
Ответить
Тоня
35 минут назад
минимум, их нужно перекрасить.
Ответить
