Липчанка попросила родственницу посидеть с ребёнком и лишилась дорогого браслета

Похищенное девушка сдала в ломбард за пятую часть стоимости.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию с заявлением о краже обратилась 35-летняя местная жительница.Потерпевшая сообщила, что из комода в квартире у неё пропал золотой браслет, ущерб составил около 150 тысяч рублей. В хищении она подозревает свою родственницу, которую накануне попросила посидеть с ребенком.Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнюю злоумышленницу. В содеянном липчанка призналась: похищенное она сдала в ломбард, выручив 32 тысячи рублей.Следователем отдела по расследованию преступлений отдела полиции № 6 СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.