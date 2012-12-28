Происшествия
437
сегодня, 09:22
1

Липчанка попросила родственницу посидеть с ребёнком и лишилась дорогого браслета

Похищенное девушка сдала в ломбард за пятую часть стоимости.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию с заявлением о краже обратилась 35-летняя местная жительница.

Потерпевшая сообщила, что из комода в квартире у неё пропал золотой браслет, ущерб составил около 150 тысяч рублей. В хищении она подозревает свою родственницу, которую накануне попросила посидеть с ребенком.

Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнюю злоумышленницу. В содеянном липчанка призналась: похищенное она сдала в ломбард, выручив 32 тысячи рублей.

Следователем отдела по расследованию преступлений отдела полиции № 6 СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии (1)

59 минут назад
Нет слов одни имоции, до чего уже. Люди дошли родню и ту грабят. И опять отличился посёлок лтз.
