Общество
204
37 минут назад

Кубанская клубника дешевеет — липецкая на подходе

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина дешевых продуктов снизилась в цене на 25 рублей 87 копеек — мы нашли сливочное масло со скидками.



Набор дорогих продуктов, напротив, вырос в цене — на 206 рублей 74 копейки, дорожает свинина и картофель (есть продавцы, которые уверены, что у них раскупят картофель по 250 рублей за килограмм).



На Центральном рынке все больше клубники, но пока привозной — из Кубани. Цены на нее снижаются. Самую дешевую мы нашли по 350 рублей за килограмм. Местной пока нет, продавцы говорят, что клубника только цветет, другие уже видели зеленые ягоды.

В 2024 году первую местную клубнику на рынке мы нашли 2 июня. Ее продавали по 450-500 рублей за килограмм.

В прошлом году первые ягоды появились чуть позже — 8 июня, но стоили дешевле: от 300 до 450 рублей за килограмм.

На открытых площадках Центрального рынка продавцов становится больше, чего не скажешь про прилавки в помещении, кажется, что количество пустых увеличивается.

Ближе к лету и в магазинах сменился ассортимент фруктовых прилавков. Все больше персиков, нектаринов и абрикосов. Стоят они, в среднем, от 330 рублей за килограмм.



Не сдают позиции апельсины. В этот раз мы увидели килограмм за 49 рублей 99 копеек.



Сахар, который скоро понадобится для варенья, продолжает дорожать. Самую дешевую килограммовую пачку мы нашли за 69 рублей. В других магазинах она стоит 69 рублей 99 копеек.



Зато обнаружили дешевое сливочное масло, через несколько дней у него заканчивается срок годности, поэтому пачку можно было купить всего за 123 рубля 99 копеек, и даже дешевле. Если кто-то хочет испечь торт или печенье — самое то.



На Центральном рынке мы столкнулись с необычным предложением. Продавец посулила скидку в 10% с условием, что мы заплатим наличными. На вопрос почему, пояснила, что так хозяин сказал. Такая «щедрость», скорее всего, объясняется желанием уйти от банковских комиссий.

С одной стороны это незаконно. Пункт 4 статьи 16.1 закона «О защите прав потребителей» запрещает продавцу устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Но, с другой стороны, на рынке цена всегда была договорной, не поторгуешься — не купишь. Какую самую большую скидку вам удалось получить на рынке?
цены
дороже/дешевле
