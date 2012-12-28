Все новости
Экономика
126
сегодня, 17:08

Розничная торговля в Липецкой области выросла незначительно

Общий рост товарооборота обеспечили траты липчан на непродовольственные товары, на продуктах питания жители области продолжают экономить. 

Оборот розничной торговли в Липецкой области по итогам января-августа 2025 года вырос на 1,3% (в сопоставимых ценах) к уровню аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Липецкстат. 

Так, за восемь месяцев жители Липецкой области приобрели через розничную сеть товары на общую сумму 295,5 миллиарда рублей. В расчете на душу населения пришлось 266,6 тысячи рублей. В структуре оборота розничной торговли 46,5% приходится на продукты питания, 53,5% — на непродовольственные товары. Годом ранее соотношение было немного другим: 48,2% и 51,8% соответственно.

Липчане продолжали экономить на продуктах питания — товарооборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий сократился по сравнению с прошлогодним на 5,8% и составил 137,3 миллиарда рублей. Оборот в секторе непродовольственных товаров, напротив, вырос на 7,8%, до 158,2 миллиарда рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,6% от оборота розничной торговли.

Оборот общественного питания за январь–август составил почти 11,4 миллиарда рублей, что на 9,5% больше, чем годом ранее. В расчете на душу населения — 10 246 рублей. 

товарооборот
