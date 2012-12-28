Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
сегодня, 17:08
Розничная торговля в Липецкой области выросла незначительно
Общий рост товарооборота обеспечили траты липчан на непродовольственные товары, на продуктах питания жители области продолжают экономить.
Так, за восемь месяцев жители Липецкой области приобрели через розничную сеть товары на общую сумму 295,5 миллиарда рублей. В расчете на душу населения пришлось 266,6 тысячи рублей. В структуре оборота розничной торговли 46,5% приходится на продукты питания, 53,5% — на непродовольственные товары. Годом ранее соотношение было немного другим: 48,2% и 51,8% соответственно.
Липчане продолжали экономить на продуктах питания — товарооборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий сократился по сравнению с прошлогодним на 5,8% и составил 137,3 миллиарда рублей. Оборот в секторе непродовольственных товаров, напротив, вырос на 7,8%, до 158,2 миллиарда рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,6% от оборота розничной торговли.
Оборот общественного питания за январь–август составил почти 11,4 миллиарда рублей, что на 9,5% больше, чем годом ранее. В расчете на душу населения — 10 246 рублей.
