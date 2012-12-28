Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Происшествия
308
сегодня, 12:34
2
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Хозяйка дома была на работе, а ключи оставила в куртке во дворе.
«Когда хозяйка дома находилась на работе, подозреваемая зашла во двор и в висящей рядом с внутренним выходом куртке нашла ключи, которыми и открыла дверь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Автомобиль, на котором передвигалась женщина, нашли по горячим следам. Похищенные деньги изъяты. Теперь по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража» ей грозит до шести лет лишения свободы.
0
0
1
0
1
Комментарии (2)