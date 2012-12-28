45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей

Хозяйка дома была на работе, а ключи оставила в куртке во дворе.

Неработающая 45-летняя жительница Орловской области задержана по подозрению в краже более 168 000 рублей из дома 49-летней жительницы Тербунского района.«Когда хозяйка дома находилась на работе, подозреваемая зашла во двор и в висящей рядом с внутренним выходом куртке нашла ключи, которыми и открыла дверь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Автомобиль, на котором передвигалась женщина, нашли по горячим следам. Похищенные деньги изъяты. Теперь по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража» ей грозит до шести лет лишения свободы.