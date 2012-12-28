Схема обмана — многоступенчатая.

Полицейские предупреждают липчан о новой схеме обмана: мошенники просят подтвердить номер паспорта голосом. Но такой процедуры не существует, а использовать запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно.«При первом контакте мошенники сообщают вымышленную, но правдоподобную угрозу: «ваш аккаунт взломали», «оформлена доверенность» и т.д. Это заставляет людей запаниковать и выбивает их из равновесия. Затем жертве поступает звонок от «Госуслуг» с сообщением о «взломе аккаунта» с помощью «голосовой верификации» и компрометации документов. Звонок может поступить даже спустя несколько дней. Далее в мессенджерах от лица силовых ведомств под предлогом «несанкционированного перевода крупной суммы» мошенники убеждают граждан срочно предпринять действия для «спасения» денег. В результате жертвы лишаются средств и имущества», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.