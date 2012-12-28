Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Концентрация пыли у асфальтобетонного завода превышала норму в 4 раза
В Ельце выявили экологические нарушения.
«Выявлены и другие нарушения природоохранного законодательства: отходы в виде битого кирпича, использованных автомобильных шин и другие организация складировала прямо на плодородную почву», — добавляют в пресс-службе областной прокуратуры.
Юрлицо и начальник елецкого участка привлечены к административной ответственности. В адрес руководителя филиала внесено представление, нарушения закона устранены.
