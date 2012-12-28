Концентрация пыли у асфальтобетонного завода превышала норму в 4 раза

В Ельце выявили экологические нарушения.

Прокуратура Ельца провела проверку по информации из социальных сетей: ельчане жаловались на выбросы и загрязнение воздуха асфальтобетонным заводом Елецкого филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр». В результате оказалось, что концентрация пыли в воздухе в радиусе 500 метров от завода превышала норму в 4 раза.«Выявлены и другие нарушения природоохранного законодательства: отходы в виде битого кирпича, использованных автомобильных шин и другие организация складировала прямо на плодородную почву», — добавляют в пресс-службе областной прокуратуры.Юрлицо и начальник елецкого участка привлечены к административной ответственности. В адрес руководителя филиала внесено представление, нарушения закона устранены.