Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Происшествия
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
Из-за порыва дом на улице Лутова остался без света и горячей воды
Общество
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
Профессиональная воровка пыталась откупиться после грабежа
Общество
999 километров противопожарных минерализованных полос обустроено в лесах Липецкой области
Общество
Концентрация пыли у асфальтобетонного завода превышала норму в 4 раза
Общество
В Ельце сгорела «Газель»
Происшествия
НЛМК научит школьников 3D-моделированию
НЛМК Live
На Неделина сгорел автомобиль «Ока»
Происшествия
Общество
176
49 минут назад
2

Концентрация пыли у асфальтобетонного завода превышала норму в 4 раза

В Ельце выявили экологические нарушения.

Прокуратура Ельца провела проверку по информации из социальных сетей: ельчане жаловались на выбросы и загрязнение воздуха асфальтобетонным заводом Елецкого филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр». В результате оказалось, что концентрация пыли в воздухе в радиусе 500 метров от завода превышала норму в 4 раза.

0ab3136f-7fe1-47f3-aa39-e19c263cb792.jpeg

«Выявлены и другие нарушения природоохранного законодательства: отходы в виде битого кирпича, использованных автомобильных шин и другие организация складировала прямо на плодородную почву», — добавляют в пресс-службе областной прокуратуры.

0c9f3ba8-ec1e-4a58-8ef1-ecce7533bd22.jpeg

ebb544ad-50bc-4a8c-865b-40be4ca0bf3f.jpeg

Юрлицо и начальник елецкого участка привлечены к административной ответственности. В адрес руководителя филиала внесено представление, нарушения закона устранены.
экология
природа
Комментарии (2)

Эксперт
12 минут назад
В Советские времена это считалось нормой и всем было наплевать потому что развитие и прибыль да и благополучие зарплат граждан было на первом месте а на здоровье особо не делали ставку в плане производства.
дилетант
19 минут назад
загрязнение окружающей среды волнует только жителей ельца ? асфальт и бетон делают и в грязях и на нескольких предприятиях в липецке- там все в рамках норм ?
