В Липецкой области проходит плановая проверка системы оповещения

Звучащие сирены и сигналы «Внимание всем!» являются частью запланированных учений.

В настоящее время в Липецке и Липецкой области проводится плановая проверка системы оповещения населения. Звуки сирен и сигналы громкоговорителей, являются учебными.В 10:40 ожидается повторная подача сигнала.Одновременно эфиры федеральных теле- и радиоканалов временно замещены информационными сообщениями.Экстренные службы региона просят жителей сохранять спокойствие — это штатная проверка работоспособности систем оповещения региона.