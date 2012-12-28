Все новости
Общество
594
41 минуту назад
14

В Липецкой области проходит плановая проверка системы оповещения

Звучащие сирены и сигналы «Внимание всем!» являются частью запланированных учений.

В настоящее время в Липецке и Липецкой области проводится плановая проверка системы оповещения населения. Звуки сирен и сигналы громкоговорителей, являются учебными.

В 10:40 ожидается повторная подача сигнала.

Одновременно эфиры федеральных теле- и радиоканалов временно замещены информационными сообщениями.

Экстренные службы региона просят жителей сохранять спокойствие — это штатная проверка работоспособности систем оповещения региона.
Комментарии (14)

Валентина
7 минут назад
У нас на Качалова не слышно даже на улице.
Анна
11 минут назад
На опытном слышно
Сокол
21 минуту назад
Ушинского, 9/2 - ничего не слышно, находясь на улице. Как в начале лета сломалась ваша сирена, так и всем пофигу до сих пор.
Я
25 минут назад
НЛМК очень хорошо было слышно...
САИ
26 минут назад
Никакой учебной тревоги, виновато новое оборудование оповещения, которое предоставил МЧС.
Сырский рудник
26 минут назад
В промышленной зоне сырского рудника ничего не слышно. А тут расположены и жилые дома, и сады, в т.ч. рабочие места для людей.
Вера
29 минут назад
На Соколе в частном секторе плохо слышно,а что говорит вообще не понятно.
Матыра
29 минут назад
Слышно даже при закрытых окнах.
Матыра
30 минут назад
Слышимость хорошая.
Гагаринская
33 минуты назад
Не слышно
Гагаринская
24 минуты назад
Очень тихо, но с открытыми окнами
