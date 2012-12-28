55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
594
41 минуту назад
14
В Липецкой области проходит плановая проверка системы оповещения
Звучащие сирены и сигналы «Внимание всем!» являются частью запланированных учений.
В 10:40 ожидается повторная подача сигнала.
Одновременно эфиры федеральных теле- и радиоканалов временно замещены информационными сообщениями.
Экстренные службы региона просят жителей сохранять спокойствие — это штатная проверка работоспособности систем оповещения региона.
5
0
0
0
5
Комментарии (14)