Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине

Следствие завершило рассмотрение уголовного дела в отношении 67-летней жительницы Усманского района, обвиняемой в хищении кошелька с деньгами и банковскими картами.

Следователи УМВД России по Липецку окончили расследование в отношении местной жительницы, инкриминируя ей совершение преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ. По версии следствия, 7 июля женщина похитила кошелек, оставленный покупателем в кассовой зоне сетевого магазина.В кошельке находились 3 тысячи рублей наличными, а также различные карты. Потерпевший сообщил о пропаже сразу после совершения покупок.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность пенсионерки к хищению. Похищенное она присвоила.Обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и возместила нанесенный потерпевшему ущерб.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Максимальное наказание по вменяемой статье достигает двух лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.В полиции напомнили: нашедший чужое имущество обязан предпринять меры для его возврата владельцу, для чего следует обратиться в ближайший отдел полиции. Присвоение потерянной вещи влечет за собой уголовную ответственность.