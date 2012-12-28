«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
сегодня, 08:10
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Следствие завершило рассмотрение уголовного дела в отношении 67-летней жительницы Усманского района, обвиняемой в хищении кошелька с деньгами и банковскими картами.
В кошельке находились 3 тысячи рублей наличными, а также различные карты. Потерпевший сообщил о пропаже сразу после совершения покупок.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность пенсионерки к хищению. Похищенное она присвоила.
Обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и возместила нанесенный потерпевшему ущерб.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Максимальное наказание по вменяемой статье достигает двух лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
В полиции напомнили: нашедший чужое имущество обязан предпринять меры для его возврата владельцу, для чего следует обратиться в ближайший отдел полиции. Присвоение потерянной вещи влечет за собой уголовную ответственность.
