Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»
Спорт
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Общество
341
сегодня, 08:10
3

Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине

Следствие завершило рассмотрение уголовного дела в отношении 67-летней жительницы Усманского района, обвиняемой в хищении кошелька с деньгами и банковскими картами.

Следователи УМВД России по Липецку окончили расследование в отношении местной жительницы, инкриминируя ей совершение преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ. По версии следствия, 7 июля женщина похитила кошелек, оставленный покупателем в кассовой зоне сетевого магазина.

В кошельке находились 3 тысячи рублей наличными, а также различные карты. Потерпевший сообщил о пропаже сразу после совершения покупок.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность пенсионерки к хищению. Похищенное она присвоила.

Обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и возместила нанесенный потерпевшему ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Максимальное наказание по вменяемой статье достигает двух лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

В полиции напомнили: нашедший чужое имущество обязан предпринять меры для его возврата владельцу, для чего следует обратиться в ближайший отдел полиции. Присвоение потерянной вещи влечет за собой уголовную ответственность.
кража
0
0
2
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионерка
32 минуты назад
Чужое брать нельзя.
Ответить
Алексей
41 минуту назад
МОЛОДЦЫ !!! ПОЙМАЛИ ОТЪЯВЛЕННОГО РЕЦИДИВИСТА...А ГЛАВНОЕ УБИЛО ( окончили расследование) , БАБУШКУ ПОЙМАЛИ. ......ПО ОРДЕНУ КАЖДОМУ В СТУДИЮ...
Ответить
Киноман
15 минут назад
А что, ей за это талоны на усиленное питание? (х/ф Место встречи изменить нельзя)
Ответить
