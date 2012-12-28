За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4550 человек

Грипп в регион пока не пришёл.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4550 человек, случаев гриппа не зарегистрировано.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 5% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 34%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 56% всех случаев ОРВИ.Коронавирусом за неделю заболели 35 человек, что на 10% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 29 сентября в Липецкой области привито против гриппа более 258 тысяч человек (23,4% населения): за счет средств федерального бюджета привито более 94 тысяч детей и более 158 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 4694 человека.