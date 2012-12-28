Все новости
Здоровье
180
сегодня, 10:19
2

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4550 человек

Грипп в регион пока не пришёл.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4550 человек, случаев гриппа не зарегистрировано.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 5% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 34%.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 56% всех случаев ОРВИ.

Коронавирусом за неделю заболели 35 человек, что на 10% ниже уровня предыдущей недели.

По состоянию на 29 сентября в Липецкой области привито против гриппа более 258 тысяч человек (23,4% населения): за счет средств федерального бюджета привито более 94 тысяч детей и более 158 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 4694 человека.
ОРВИ
грипп
коронавирус
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Правда жизни.
58 минут назад
4549 человек ,я уже выздоровел !
Ответить
Блондинка
сегодня, 10:52
Зайдёшь в магазин, многие с соплями, кашляют и чихают на окружающих, и в прямом, и в переносном смысле этого слова. И ни одного из них в маске. Никто при кашле или чихании даже рукой не прикрывается. Акция "заболел сам, поделись с окружающими" в Липецке, как обычно, началась. Кто сказал, что в Липецке люди злые? Неправда. Люди здесь добрые, всегда своей инфекцией поделятся.
Ответить
