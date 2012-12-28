В центре Липецка женщина упала с 17-го этажа

На месте происшествия работает полиция.

ЧП случилось в высотном доме на улице Игнатьева. По словам очевидцев, девушка некоторое время стояла на балконе, а затем полетела вниз.Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа УМВД РФ по Липецкой области, которой предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.Официальной информации о состоянии пострадавшей пока нет. Но выжить после падения с такой высоты практически нереально.