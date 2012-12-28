Все новости
Происшествия
1065
сегодня, 21:55
6

В центре Липецка женщина упала с 17-го этажа

На месте происшествия работает полиция.

ЧП случилось в высотном доме на улице Игнатьева. По словам очевидцев, девушка некоторое время стояла на балконе, а затем полетела вниз.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа УМВД РФ по Липецкой области, которой предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Официальной информации о состоянии пострадавшей пока нет. Но выжить после падения с такой высоты практически нереально.
падение с высоты
0
10
0
1
0

Комментарии (6)

Надежда
25 минут назад
Мальчики и девочки, нет безвыходных ситуаций, все решаемо!!!!думайте пожалуйста о родителях!!!!!
Швондер
36 минут назад
Товарищь Сталин строил двух-трех этажноые дома самые комфортные и безопасные. Он не экономил для людей.
Ганс
49 минут назад
Атмосфера?
*
50 минут назад
Видать не все в порядке с психикой или ей помогли?
миша
58 минут назад
интересно, сколько лет женщине.
Ой ой
сегодня, 22:20
Как жалко девушку. И родителей очень жаль. Такая высота... Что могло стать причиной? Ничего дороже жизни нет. Нельзя опускать руки ни в коем случае. Выход всегда есть, в любом, казалось бы, безнадёжном случае.
