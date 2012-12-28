Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
В центре Липецка женщина упала с 17-го этажа
На месте происшествия работает полиция.
Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа УМВД РФ по Липецкой области, которой предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.
Официальной информации о состоянии пострадавшей пока нет. Но выжить после падения с такой высоты практически нереально.
