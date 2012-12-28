В Липецкой области еще один холодный день

С воскресенья дневные температуры постепенно начнут расти.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного циклона с севера Европейской территории России. При прохождении его атмосферных фронтов ожидаются дожди небольшой интенсивности. Среднесуточные температуры составят 9-11 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Ночью — от +1 до +6, днем — от +11 до +16 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит от +1 до +5 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году — 2 градуса тепла.