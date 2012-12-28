Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
Кражу денег из банкомата записала камера наблюдения
Происшествия
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
С 1 октября повышается стоимость проезда в Данкове
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
Читать все
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей
Происшествия
Липецкая вечЁка: приговор убийце психолога, потомок Сергея Есенина и экспресс роды
Общество
Липецкий дзюдоист выиграл турнир памяти двукратного чемпиона Европы
Спорт
В Воловском районе нашли минометный боеприпас
Происшествия
Житель Данковского района избил полицейского
Происшествия
У Покотыло в Липецке опять не покатило
Спорт
Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Общество
Читать все
Происшествия
45
9 минут назад

Житель Данковского района избил полицейского

За коллегу-силовика вступились следователи.

Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, завершено следствие в отношении жителя Данковского района, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Вечером 4 августа 2025 года сотрудники полиции прибыли на вызов, поступивший от жительницы деревни Рыхотка о противоправных действиях её мужа. В ходе конфликта 31-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, нанес полицейскому два удара в голову и тело, причинив телесные повреждения. На стадии предварительного следствия вину фигурант признал, назвав причиной произошедшего алкогольное опьянение, и раскаялся. Дело передано в суд. По части 1 статьи 318 УК РФ за насилие в отношении представителя власти мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Насилие в отношении полицейского
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить