Житель Данковского района избил полицейского

За коллегу-силовика вступились следователи.

Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, завершено следствие в отношении жителя Данковского района, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Вечером 4 августа 2025 года сотрудники полиции прибыли на вызов, поступивший от жительницы деревни Рыхотка о противоправных действиях её мужа. В ходе конфликта 31-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, нанес полицейскому два удара в голову и тело, причинив телесные повреждения. На стадии предварительного следствия вину фигурант признал, назвав причиной произошедшего алкогольное опьянение, и раскаялся. Дело передано в суд. По части 1 статьи 318 УК РФ за насилие в отношении представителя власти мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.