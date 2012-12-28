Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
С 1 октября повышается стоимость проезда в Данкове
Проезд в Данкове подорожает на два рубля.
Проезд в Данкове подорожает на два рубля: сейчас при оплате наличными он стоит 24 рубля, по карте – 19 рублей.
фото - liptorg-cp.ru
Напомним, липецкие перевозчики тоже намерены добиваться повышения тарифа на проезд. Обоснование — рост цен на топливо, сделавший нерентабельными пассажирские перевозки.
