В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
724
сегодня, 16:41
9
«Cитуация серьёзная. У вас имеются неоплаченные налоги»
Елецкая полиция рассказала подробности обмана 23-летнего мужчины. Как оказалось, переведённые мошенникам 459 000 рублей он взял в кредит.
Сначала 23-летнему ельчанину позвонили из налоговой службы и сообщили, что его необходимо записать на консультацию в связи с тем, что у него имеются неоплаченные налоги.
«Молодой человек усомнился в словах звонившего и прервал разговор. Но лжесотрудник налоговой службы позвонил вновь и настаивал на том, что ситуация серьёзная и не стоит её игнорировать. Парень поверил звонившему и для записи на консультацию продиктовал код, который пришел в SMS-сообщении. После этого ему на телефон стали поступать сообщения с заявками на получение кредитов в разных банках, а также поступило сообщение о входе в его аккаунт «Госуслуги». И парень решил перезвонить по номеру, указанному в письме. Ему ответила девушка, которая представилась сотрудником госуслуг и пояснила, что помочь ему смогут только в Центральном Банке и соединила его якобы с сотрудником Центробанка.
Далее ельчанину пояснили: чтобы мошенники не оформили на него кредиты, ему надо самому срочно взять кредиты в тех банках, куда поступили заявки от его имени. Под руководством лжесотрудников парень получил кредит в 500 000 рублей.
Далее его убедили купить телефон определённой марки и скачать специальное приложение. Выполнив все указания, молодой человек поднёс телефон к банкомату и через приложение перевёл 459 000 рублей», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
1
1
3
1
3
Комментарии (9)