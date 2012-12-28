Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Становлянец погиб на СВО
Общество
Читать все
«Cитуация серьёзная. У вас имеются неоплаченные налоги»
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: в Липецкой области потребительские цены снизились на 0,59%
Экономика
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
5712 жителей Липецкой области пострадали от уксов клещей
Здоровье
В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев
Происшествия
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
Становлянец погиб на СВО
Общество
В Тербунском районе нашли снаряд и четыре миномётные мины
Происшествия
Читать все
Происшествия
724
сегодня, 16:41
9

«Cитуация серьёзная. У вас имеются неоплаченные налоги»

Елецкая полиция рассказала подробности обмана 23-летнего мужчины. Как оказалось, переведённые мошенникам 459 000 рублей он взял в кредит.

В минувшую пятницу, 19 сентября 23-летнего мужчину мошенники обманули на 459 000 рублей. Ему звонили «из налоговой», портала «Госуслуг» и «Центробанка». ОМВД по городу Ельцу рассказало подробности этой схемы обмана.

Сначала 23-летнему ельчанину позвонили из налоговой службы и сообщили, что его необходимо записать на консультацию в связи с тем, что у него имеются неоплаченные налоги.

«Молодой человек усомнился в словах звонившего и прервал разговор. Но лжесотрудник налоговой службы позвонил вновь и настаивал на том, что ситуация серьёзная и не стоит её игнорировать. Парень поверил звонившему и для записи на консультацию продиктовал код, который пришел в SMS-сообщении. После этого ему на телефон стали поступать сообщения с заявками на получение кредитов в разных банках, а также поступило сообщение о входе в его аккаунт «Госуслуги». И парень решил перезвонить по номеру, указанному в письме. Ему ответила девушка, которая представилась сотрудником госуслуг и пояснила, что помочь ему смогут только в Центральном Банке и соединила его якобы с сотрудником Центробанка.

Далее ельчанину пояснили: чтобы мошенники не оформили на него кредиты, ему надо самому срочно взять кредиты в тех банках, куда поступили заявки от его имени. Под руководством лжесотрудников парень получил кредит в 500 000 рублей.

Далее его убедили купить телефон определённой марки и скачать специальное приложение. Выполнив все указания, молодой человек поднёс телефон к банкомату и через приложение перевёл 459 000 рублей», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
мошенничество
1
1
3
1
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да уж
52 минуты назад
Мне тоже вчера мошенники звонили. Спросила очень ласково, в какой форме их послать, цензурно или нет? Засмеялись и бросили трубку. Видимо, пошли по адресу.
Ответить
Пенсионер ,
сегодня, 19:01
мне тоже звонили с год ,якобы я должен за ЖКХ и сурово требовали заплатить немедленно ! Очевидно хотели ,что бы я им перезвонил ! На звонок отвечал ,что я никому ничего не должен ,ну а сам не перезванивал ! С полгода таких звонков больше нет .
Ответить
Мистер очевидность
сегодня, 18:08
Да у пол страны налоги не оплаченные и что теперь, просто у этого чувака мозгов как у канарейки)))
Ответить
Ромео
сегодня, 17:57
Неужели такие дураки ещё существуют)))???
Ответить
Житель
сегодня, 17:53
Неужели сложно запомнить бесплатное правило - ни копейки никому не переводить, никакие пароли никогда никому не сообщать. Тогда никаких проблем не будет. А он решил заплатить за этот урок пол миллиона. Странный человек...
Ответить
Вот это да!
сегодня, 17:36
Многоходовка!
Ответить
Александр Н.
сегодня, 16:54
Всё мы под богом ходим,так что не надо над чужой бедой смеяться,не зарекайтесь.
Ответить
Кот Базилио
сегодня, 16:49
Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки)
Ответить
Катерина
сегодня, 16:46
Ээээ... 23 года. Мужчина... По паспорту... Да кто ж тебе жизнь семьи доверит, замуж выйдет, детей захочет родить?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить