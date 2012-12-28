Все новости
Происшествия
349
сегодня, 11:42
4

32-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей

А 61-летнему липчанину мошенники обещали дивиденды от добычи полезных ископаемых.

За выходные жертвами мошенников в Липецкой области стали три человека. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 32-летний житель Липецкого округа перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей.

61-летний липчанин хотел получить дивиденды от добычи полезных ископаемых и лишился 9 200 рублей.

А 38-летний житель Измалково собирался купить коробку передач через сайт объявлений и отправил продавцу-мошеннику 74 000 рублей.

В минувшую пятницу, 19 сентября 24-летнего мужчину мошенники обманули на 459 000 рублей. Ему звонили «из налоговой», портала «Госуслуг» и «Центробанка».
мошенничество
0
2
2
0
5

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Макс
43 минуты назад
Подскажите, где этот "безопасный счёт" и от чего он спасает. Пишут много поо мошенников, но я разобраться не могу, хотя тоже хочу обезопасить свои сбережения.
Ответить
Док
сегодня, 12:26
Эпидемия слабоумия.
Ответить
й
сегодня, 11:53
Закройте эти росинформмониторинги, чтобы не звонили.
Ответить
Вот
29 минут назад
Именно.
Ответить
