32-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей

А 61-летнему липчанину мошенники обещали дивиденды от добычи полезных ископаемых.

За выходные жертвами мошенников в Липецкой области стали три человека. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 32-летний житель Липецкого округа перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей.61-летний липчанин хотел получить дивиденды от добычи полезных ископаемых и лишился 9 200 рублей.А 38-летний житель Измалково собирался купить коробку передач через сайт объявлений и отправил продавцу-мошеннику 74 000 рублей.В минувшую пятницу, 19 сентября 24-летнего мужчину мошенники обманули на 459 000 рублей. Ему звонили «из налоговой», портала «Госуслуг» и «Центробанка».