В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
сегодня, 11:42
32-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей
А 61-летнему липчанину мошенники обещали дивиденды от добычи полезных ископаемых.
61-летний липчанин хотел получить дивиденды от добычи полезных ископаемых и лишился 9 200 рублей.
А 38-летний житель Измалково собирался купить коробку передач через сайт объявлений и отправил продавцу-мошеннику 74 000 рублей.
В минувшую пятницу, 19 сентября 24-летнего мужчину мошенники обманули на 459 000 рублей. Ему звонили «из налоговой», портала «Госуслуг» и «Центробанка».
