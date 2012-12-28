В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Здоровье
сегодня, 16:15
5712 жителей Липецкой области пострадали от уксов клещей
Присасывание клещей в 68,6% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 16,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.
Присасывание клещей в 68,6% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (16,5% всех случаев), в садоводческих товариществах (4,4%), в парках (3,6%) и на кладбищах (1,3%).
Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
Комментарии (1)