Водитель погиб после столкновения с деревом в Хлевенском районе

Машина съехала в кювет.



Днём 19 сентября в Хлевенском районе на 10-м километре дороги «Хлевное-Тербуны» погиб 52-летний водитель автомобиля «Форд Фокус».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль двигался в направление Тербунов, когда произошла авария.— По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он съехал в правый кювет по ходу движения, и врезался на дерево. От полученных травм водитель умер до приезда оперативных служб, — рассказали в полиции.