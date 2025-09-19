Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
19.09.2025 16:11
Водитель погиб после столкновения с деревом в Хлевенском районе
Машина съехала в кювет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль двигался в направление Тербунов, когда произошла авария.
— По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он съехал в правый кювет по ходу движения, и врезался на дерево. От полученных травм водитель умер до приезда оперативных служб, — рассказали в полиции.
