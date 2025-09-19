Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Читать все
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
4893
19.09.2025 16:11
7

Водитель погиб после столкновения с деревом в Хлевенском районе

Машина съехала в кювет.

Днём 19 сентября в Хлевенском районе на 10-м километре дороги «Хлевное-Тербуны» погиб 52-летний водитель автомобиля «Форд Фокус».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль двигался в направление Тербунов, когда произошла авария.

— По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он съехал в правый кювет по ходу движения, и врезался на дерево. От полученных травм водитель умер до приезда оперативных служб, — рассказали в полиции.
ДТП
дерево
0
28
3
2
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
вчера, 19:02
Очень рано покинул наш мир. Соболезнования родным.
Ответить
В
вчера, 10:58
Мне 51 год. Я уже лет в 40 обороты сбавил.
Ответить
Гость
19.09.2025 20:24
Видели сегодня, эту аварию, очень жаль мужчину, скорее всего стало плохо или уснул, мужчина военный к сожалению помочь не смогли.... Травмы не совместимы с жизнью.
Ответить
Жаль
19.09.2025 19:46
Светлая память. Соболезнования родным и близким погибшего. Очень жаль.
Ответить
Хм...
19.09.2025 17:55
Фото сделано с ракурса, будто достаточно в лес заехал.
Ответить
За то
19.09.2025 17:39
с ветерком проехал ,видимо всегда так ездил !
Ответить
Александр Н.
19.09.2025 16:39
Сколько аварий на дорогах,берегите себя,жизнь одна.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить