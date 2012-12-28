Все новости
Общество
274
сегодня, 19:54

В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду

16 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах – без холодной воды временно останутся жители Тракторного и Карьера, предупредили в компании. 

С 09:00 и до окончания работ отключат холодную воду в частном секторе Тракторного — на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, по проезду Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, 2-м Моторном, Моторном, Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом, Спортивном.

С 10:00 и до завершения работ не будет холодной воды в домах № 24а по Боевому проезду, №№ 2, 2а, 4 по улице Чапаева, № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7, 10, 10а, 10/2 по улице 9 Января, №№ 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71а, 71 по улице Елецкой, №№ 4, 4а, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, стр.122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 182, 184, 187а, 188, 201, 205а по улице Студёновской, № 42 по улице Ленина, №№ 141, 154, 156 по улице Салтыкова-Щедрина, в частном секторе улиц Полевой, Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозная, Полевой, Одесской, Станционной, Маяковского, 20-го Партсъезда, Красной, Дарвина, Чапаева, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, Фрунзе, Карьерной, 9 января, Елецкой, Павлова, Лескова, Студеновской, Салтыкова-Щедрина, проезда Цветочного. 

Подвоз воды будет организован по адресам: Боевой проезд, 24а, улица Елецкая, 63, улица Студеновская, 4а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

16 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, обесточат улицы Ковалева, Зеленую, переулки Моторный, Парковый. 

отключения
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
