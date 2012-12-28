Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Липчанина напугали ответственностью за передачу SMS-кода украинцам: мужчина лишился 140 000 рублей
В квартиру по улице Бородинской залетела летучая мышь
Её вызволяли спасатели.
Как отмечает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка, сейчас рукокрылые начинают искать места для зимовки. Липчанам советуют закрывать окна.
Комментарии (1)