В квартиру по улице Бородинской залетела летучая мышь

Её вызволяли спасатели.

В квартиру дома №47 по улице Бородинской залетела летучая мышь: жильцы вызвали спасателей. Нежданную гостью поймали и выпустили на волю.Как отмечает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка, сейчас рукокрылые начинают искать места для зимовки. Липчанам советуют закрывать окна.